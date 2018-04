Yle Kokkola: Port Towerin laajennus viivästyy



Kokkolan suurteollisuusalueen porttina toimivan Port Towerin suunnitellut laajennustyöt viivästyvät. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle Kokkola.

Laajennustöiden oli määrä alkaa tänä keväänä, mutta hankkeen rahoituksesta ei ole vielä päätöstä ja suunnittelutyöt ovat myös kesken.

Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg on todennut, että hankkeelle on kysyntää, sillä yrityksillä on suuri tarve lisätiloille, koska Port Towerin nykyiset tilat ovat täynnä.