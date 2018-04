Vesi tankissa hyydytti autoja Kokkolassa



Minna Mustonen, Joni Mäki-Petäjä (KP)

– Muutama auto on jo tuotu korjattavaksi hinaamalla ja puhelin on soinut meillä täällä aika tiuhaan, kun ihmiset ovat jääneet autoillaan tienposkeen, kertoo yrittäjä Jesse Haapala Kokkolan Autohuollosta.

Maanantaina Kokkolan Autohuollon ovi kävi tavallistakin tiuhempaan. Yllättävän usean auton lähes saman aikaiset käynnistymisongelmat moottoreissa herättivät epäilyn yhteisestä tekijästä.

– Mietimme ja laskimme yhteen yksi plus yksi. Kaikkia käymisongelmista kärsineitä autoja yhdisti se, että ne oli ihan vasta tankattu Kokkolan Tehtaankadun Teboililla. Bensiinin tankkaamisen jälkeen autot alkoivat nykimään ja osa niistä hyytyi kokonaan tienvarteen, sanoo Haapala.

Ilmeisesti sulamisvedet ovat päässeet Teboilin bensasäiliöön. Vesien pääsy bensiinisäiliöön on todella harvinaista.

– Asiaa tutkitaan tällä hetkellä, mutta vaikuttaa siltä että 95:n säiliöön on päässyt vettä. Sunnuntai-iltana on laitettu myynti poikki 95:n osalta, PR- ja viestintäpäällikkö Ulla Perasto Teboililta kertoo.

– Saamme kyllä selville moniko on tankannut, mutta se ei kerro monelleko ongelmia on aiheutunut. Vesi on painavampaa kuin bensa eli kaikissa autoissa ei välttämättä ole ilmennyt vikaa. Tämän hetkisten tietojen mukaan on kysymys 3-4 autosta.

Perasto sanoo, että voi olla Teboilin asiakaspalveluun yhteydessä, jos on ongelmia ilmaantuu.

– Me korvaamme huollon, jos varmistuu, että autoon on tullut ongelma sen takia, että meidän asemalta on tankattu polttoainetta, joka on sisältänyt vettä, Perasto muotoilee.

Vaikka matka katkesi kokonaan osalta autoilijoilta, ei se kuitenkaan katkennut lopullisesti. Viat ovat korjattavissa. Suhteellisen pienellä korjauksella lähes kaikki autot on saatu kuntoon.

– Laskimme bensat pois tankeista ja vaihdoimme uudet tulpat. Sitten uudet bensat sisään ja taas voi matka jatkua, summaa Haapala Autohuollosta.