Metsähallituksen taukopaikoista pois noin viidennes



Antti Savela

Metsähallitus tarkentaa tiedotteessaan aikomuksiaan vähentää retkeilijöiden taukopaikkoja. Metsähallitus suunnittelee vähentävänsä palvelurakennelmia noin viidenneksen kaikista MH:n taukorakennelmista.

Levähdyspaikkojen tulevaisuutta käsiteltiin Keskipohjanmaassa lauantaina 7. huhtikuuta.

Vähentäminen voi Metsähallituksen mukaan tuntua ristiriitaiselta retkeilyn ja luontomatkailun kasvaessa, mutta se on kuitenkin nykyrahoituksella välttämätöntä kasvavan kävijäjoukon palvelemiseksi paremmin.

Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet. Myös uusia kansallispuistoja on perustettu ja merkittäviä historiakohteita on tullut Luontopalvelujen hoitoon. Vuosien saatossa kohteisiin on myös kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja.

Näin ollen Metsähallitus on ollut pakotettu tarkastelemaan uudelleen, mihin rajalliset resurssit suunnataan.

Poistettaviksi on Metsähallituksen mukaan harkittu tai on poistettu lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joilla on hyvin vähän käyttäjiä.

– On laskettu, että tällaisille kohteille suuntautuu alle kolme prosenttia kaikista taukopaikkojen käynneistä. Syrjäisempienkin alueiden retkeilijöille säilyy kyllä taukopaikkoja jatkossakin, tiedotteessa todetaan.

Ensisijaisesti taukopaikkoja tarjotaan ja on jo tarjottu ylläpidettäväksi esimerkiksi kunnille, kyläyhdistyksille, kansallispuistojen ystäväyhdistyksille ja vaikkapa metsästysseuroille. Silloinkin Luontopalvelujen täytyy olla varma, että kohteiden huolto toimii ja ne säilyvät kaikille turvallisina ja avoimina.