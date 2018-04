Täydenkuun Tansseja viisi päivää Pyhäjärvellä



Täydenkuun Tanssit -nykytanssifestivaalin tämän vuoden kurssitarjonta on laaja ja monipuolinen. Pyhäjärven Tarjonnassa on huomioitu nuoret, aikuiset ja seniorit. Kursseja on 11 ja tasot on suunniteltu sopiviksi sekä ensikertalaisille, harrastajille että ammattilaisille.

Kurssit on suunniteltu festivaalin teemaan Tanssia ja musiikkia yli kulttuurirajojen ja ne linkittyvät festivaalin ohjelmistoon. Opettajat ovat alansa huippuja ja kansainvälisesti arvostettuja pedagogeja ja taiteilijoita. Kotimaisten opettajien lisäksi opettajavieraita saapuu Espanjasta, Saksasta, Taiwanista, Sveitsistä, Burkina Fasosta ja Senegalista.

Kotimaista ja ulkomaista nykytanssia esittävä festivaali järjestetään Pyhäjärvellä vuonna 2018 jo 27. kerran. Festivaalin ajankohta on 25.–29. heinäkuuta. Muutosta viime vuoteen on se, että festivaali on viisipäiväinen ja, että se pidetään keskiviikosta sunnuntaihin.