Pietarsaaressa toimiva Walki myydään



CapMan Buyout myy Walkin One Equity Partnersille. Yrityskaupan ehtoja ei julkisteta.

Walki-konserni on teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien tuottaja, jonka suomalaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Pietarsaaressa ja Valkeakoskella. Yritys on erikoistunut kuitupohjaisiin monikerroksisiin laminaattituotteisiin, joiden käyttötarkoitus vaihtelee energiatehokkaasta rakentamisesta kuluttajapakkauksiin.

CapManin hallinnoimat rahastot ostivat Walkin vuonna 2007 ja kannattavuus on etenkin viime vuosien aikana kehittynyt erittäin myönteisesti.

One Equity Partners on kokenut sijoittaja pakkausteollisuudessa, jossa sillä on useita aiempia menestyksekkäitä sijoituksia. One Equity omistaa ennestään pakkausteollisuutta Yhdysvalloissa, mutta ei vielä Euroopassa.