Markku Ojalasta kalajokisen KATI Oy:n uusi toimitusjohtaja



Markku Ojala.

Kalajokiseutu

Kalajoki

Oy Kati Ab Kalajoki (KATI Oy) on tehnyt toimitusjohtajasopimuksen rakennusinsinööri Markku Ojalan kanssa. Kalajoella asuva 52-vuotias Ojala on aiemmin työskennellyt toimitusjohtajana Kalajoen Lämpö Oy:ssä ja Kannuksen Kaukolämpö Oy:ssä. Aiempi toimitusjohtaja Tapani Niskakangas jatkaa yhtiön palveluksessa tuotannon johtajana.

– Ojalalla on tehtävään sopivaa kokemusta, johon kuuluu muun muassa työkokemus Ruotsista, joka on Suomen lisäksi toinen päämarkkina-alueistamme. Lisäksi hänellä on hyvää kielitaitoa, joka on edellytys tehtävän hoitamiseen tällä alalla. Kaivos- ja malminetsintäala on liiketoimintaympäristönä hyvin kansainvälinen, ja Suomessakin monen toimijan taustat ja yhteyshenkilöt ovat kotimaan ulkopuolelta, yrityksen liiketoimintajohtaja Matti Rautakoski kertoo.

Rautakosken mukaan Ojalan projektinjohdollisia taitoja arvostetaan.

– Hänen johtamistapansa ja osaamisensa sekä prosessia että asiakasnäkökulmaa huomioivana johtajana ovat juuri sopivia yrityksemme toimintatapoihin nähden. Kehittyvän organisaation eteenpäin luotsaamisessa tarvitaan osaamista ja kokemusta, joten olemme hyvin tyytyväisiä, että saamme Markku Ojalan mukaan tähän työhön, Rautakoski toteaa.

Vuonna 1980 perustettu KATI Oy on yksi Suomen vanhimmista timanttikairausalan yrityksistä. Yhtiö työllistää noin 130 henkilöä ja vuoden 2017 liikevaihto oli noin 16,5 miljoonaa euroa. KATI on saanut tunnustuksena työstään muun muassa Kaivosteollisuuden Vuoden ympäristöteko-palkinnon vuonna 2013.