Katso tästä kuluneen viikon kiinnostavimmat uutisaiheet – kokkokuvat alkuviikon ykkösenä



Kokkolan Halkokarin pääsiäiskokko. Joni Keskinen

Hanna Rautio

Huhtikuun ensimmäisellä viikolla uutisissa on seurattu kevään etenemistä kuten jäänsahauksia, ensimmäisiä joutsenia ja sulamisvesien aiheuttamia ongelmia. Viikon alussa Keskipohjanmaa.fi:n ja KP24:n lukijoita kiinnosti luonnollisesti kuvakoosteuutinen maakuntien pääsiäiskokoista. Lukijat ja toimittajat olivat kuvanneet komeita kokkoja muun muassa Kokkolassa, Ylivieskassa, Kaustisella ja Kalajoella.

KP24:n koko viikon luetuin uutinen on ollut nivalalaisen ohutlevymekaniikan alihankkijayrityksen Mecanova Oy:n myynti Ruotsiin. Mecanova työllistää 160 henkeä ja sen liikevaihto on ollut 17 miljoonaa euroa vuodessa. Huhtikuun toisella viikolla Keskipohjanmaahan on tulossa juttua yritysten myynnistä maakunnassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kruunupyyssä Kokkola-Pietarsaaren lentokentällä sattuneen vaaratilanteen onnettomuustutkinnasta saatiin lisätietoa alkuviikosta. Selvisi myös, että ruotsalaiskoneen aiheuttaman kaltainen vaaratilanne on hyvin harvinainen Kruunupyyn kentällä.

Kokkolan kaupunki julkaisi kuluneella viikolla vuoden 2017 liikenneonnettomuustilaston, jonka mukaan poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia sattui 151, eli 40 vähemmän kuin vuonna 2016. Liikenteen pullonkauloja yritetään ratkaista tänä vuonna muun muassa Heinolassa ja keskustassa Rautatienkadulla.

Metsähallituksen luontopalveluiden aikomukset vähentää luontopolkujen levähdyspaikkoja eivät kerää kiitosta kunnissa. Esimerkiksi Lestijärvellä, Perhossa ja Reisjärvellä purkutuomio uhkaa muun muassa Peuran Polun laavuja, nuotiopaikkoja ja pitkospuita.

Pääsiäiskokot syttyivät tummenevaan iltaan: lukijoiden ja toimittajien kuvia

Mecanova myytiin Ruotsiin

Vakavat vaaratilanteet ovat harvinaisia Kokkola-Pietarsaaren lentokentällä

Kokkolassa parannetaan liikenneturvallisuutta ja puretaan ruuhkasumppuja Heinolassa ja Vaasantiellä (tilaajasisältöä)

Metsähallitus purkamassa laavuja – purkutuomio uhkaa muun muassa Peuran Polun laavuja, nuotiopaikkoja ja pitkospuita (tilaajasisältöä)