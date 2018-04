Tuloksiin pääsee vain tekemällä

-Ei ole helppoa tietä. Tuloksia saa vain kurinalaisuudella, toteaa valmentaja ja hyvinvointiyrittäjä Vertti Harjuniemi. Kaija Vähäsöyrinki

Kalajoki (KP)

Gladiaattori Titaanina tunnetuksi tullut Vertti Harjuniemi motivoi salintäyttä joukkoa naisia pääsemään pysyviin tuloksiin kuntoilussa ja paremmissa elämäntavoissa. Luento oli osa SaniFanin yleisöavajaisten ohjelmaa. Kylpylässä ja sen hyvinvointipalveluissa tehty tilaremontti on valmis.

– Tärkeintä on tavoite. Vaikka numeroa pienemmät farkut tai matalampi verenpaine. Sitten tarvitaan motivaatio. Se täytyy tehdä itse. Ainoa keino saada motivaatiota on tuloksen kautta. Tekeminen jatkuu, kun saa positiivista vastetta. Into kasvaa, kun näkee, kuinka paino putoaa tai lihas kasvaa, Vertti Harjuniemi tiivisti homman ytimen.

Juttelevaan tyyliin luennoiva Harjuniemi sai yleisön hyvin mukaansa pohtimaan muutoksen vaikeutta.

– Nykyisin uskotaan, että kaikkeen on olemassa helppo tapa. Jokin kikka, joka pitää vain löytää. Helppo myy. Mutta tähän ei ole. On oltava kurinalainen. Jos jaksaa kolme viikkoa noudattaa ruokavaliota ja liikuntaa, huomaa tuloksia. Se auttaa jatkamaan.

Harjuniemen mukaan kurinalainen elämä voi olla normaalia arkea.

– Voi elää vapaasti, kun ensin oppii elämään tasapainossa. Voi syödä pitsan, jos haluaa. Yksittäinen herkku ei hetkauta tilannetta, kunhan niitä ei ole joka päivä. Vapauksia voi ja niitä kannattaa ottaa.

Onnistumiseen tarvitaan myös suunnitelma.

– Salilla näkee tosi kauan treenanneita tyyppejä, jotka toistavat samoja liikkeitä. Kehitystä ei tapahdu. Suunnitelman avulla huomio saadaan tekemiseen ja silloin voi päästä omiin tavoitteisiin, Vertti Harjuniemi toteaa.

Suunnitelmaa tarvitaan myös ruokavalion noudattamiseen.

– On hyvä löytää oma tapa toimia. Itselleni sopii ruoka-annosten punnitseminen, kun taas toiselle se voi olla vankila. Nälässä ei pidä olla. Tärkeintä on syödä monipuolisesti. Ei tarvitse turhaan väistellä mitään ruoka-aineita, jos ei ole allergioita tai muita terveyssyitä.

– Alisyöminen on yhtä huonoa kuin ylisyöminen. Elimistö ajaa alas elintoimintoja, kun se huomaa, ettei ravintoa tule. Aineenvaihdunta hidastuu. Silloin pienikin ruokamäärä lihottaa.

Olennaisinta on ruoan määrä ja laatu.

– Puhtaista raaka-aineista itse valmistaen ja maustaen saa terveellistä ruokaa ja tuloksia. Ainoa huono rasva on transrasva, jota on teollisissa ruoissa. Rasvaa pitää ruoasta tulla, mutta ei mielin määrin. Hiilihydraatteja ja proteiinejakin tarvitaan, kunhan muistaa määrät.

Fakta Vertti "Titaani" Harjuniemi Valmentaja ja hyvinvointiyrittäjä. Työskenteli aiemmin palomiehenä. Tuttu TV:stä viime syksyn Gladiaattorit-ohjelmasta. Kotoisin Rovaniemeltä. Työskentelee Tampereella ja Helsingissä. Julkaissut juuri elämäntapamuutoksiin motivoivan kirjan "Hyvä, parempi, paras - päätä mitä olet".

