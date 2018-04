Maatilan väki sai rajattua navetan tulipalon Nivalassa – pelastuslaitos kiittelee neuvokkaasta toiminnasta



Nivalalaisen maatilan navetan maitohuoneessa syttyi tulipalo lauantaina aamupäivällä. Tilan väki sai alkusammutuksella rajattua palon, ja sekä eläin- että henkilövahingoilta vältyttiin.

Kumpuperäntiellä sijaitseva, noin 70 lehmän navetta on kaikkiaan 600 neliön kokoinen. Nyt savuvahingoista kärsinyt navetta on saatu tuuletettua, ja eläinlääkäri on todennut lehmien kunnon hyväksi.

Pelastuslaitoksen sammutushyökkäys sammutti palon ennen puolta päivää. Pelastus- ja raivaustyöt jatkuvat tapahtumapaikalla.

Pelastuslaitos kiittelee tilan väkeä nopeasta ja neuvokkaasta alkusammutuksesta, jonka avulla suuremmilta vahingoilta vältyttiin.