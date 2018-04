Simonpuiston päiväkotiin tuli vesi katon läpi Ylivieskassa



Ylivieskassa Simonpuiston päiväkodissa on yksi ryhmätila pois käytöstä katosta läpi vuotaneen sulamisveden takia.

Kattovuoto peruskorjausiässä olevaan päiväkodin päärakennukseen sattui alkuviikosta. Lapset on siirretty päiväkodin muihin ryhmiin ja parhaillaan korjataan ryhmätilaa, jonka pitäisi olla käytössä taas kuun lopussa. Sulamisvesiä tuli myös liikuntasaliin, joka on myös toistaiseksi pois käytöstä.

Simonpuistossa on neljä ryhmätilaa päärakennuksessa ja kolme siirtorakennuksessa.

– Talvi on ollut hankala, kun lunta on ollut paljon ja se on välillä jäätynyt. Rakennus on 30 vuotta vanha ja tämä varmaan nopeuttaa korjausaikataulua, arvioi kaupungin rakennuspäällikkö Leena Löytynoja.