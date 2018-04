Lähtijät-kirjan digitaalinen aineisto lahjoitettiin tutkijoiden käyttöön Siirtolaisinstituuttiin



Ullavan siirtolaiskirjahankkeen vetäjä Pekka Rauhala luovutti Siirtolaisinsituutin toimitusjohtajalle Tuomas Martikaiselle Lähtijät-kirjan ja digitoidun aineiston Turussa pidetyssä seminaarissa.

Ullavan siirtolaisuudesta Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan kertova kirja "Lähtijät" valmistui vuoden 2017 joulukuussa. Ullavasta ja muualta Suomesta sekä Amerikasta ja Australiasta koottiin yhteensä yli 2000 valokuvaa, tuhat postikorttia ja puolen tuhatta kirjettä. Lisäksi valokuvattiin paljon esineistöä. Aineisto digitoitiin ja vanhin osa digitoidusta aineistosta luovutettiin Siirtolaisuusinstituutille Turkuun tutkijoiden käyttöön.

Turussa vuonna 1974 toimintansa aloittanut Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimiseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Turun lisäksi instituutilla on toimintaa myös muualla Suomessa. Seinäjoella instituutti toimii osana Seinäjoen yliopistokeskusta. Vaasassa puolestaan sijaitsee ruotsinkieliseen Suomeen keskittynyt yksikkö, Centret för Svenskfinland.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen pitää entisen Ullavan pitäjän Amerikan ja Australian siirtolaisuutta kartoittavaa hanketta esimerkillisenä sekä laajuudeltaan että toimintatavaltaan. Se lienee kattavin selvitys mitä missään pitäjässä on aiemmin tehty. Hanke on toteutettu lähes kokonaan asukkaiden ja kunnan ulkopuolella asuvien ihmisten talkootyönä. Samalla on hyödynnetty maailmanlaajuisia tietoverkkoja ja yhteydenpitovälineitä. Noin 900 asukkaan kunnasta on kolmen vuoden aikana koottu tiedot yli 800 siirtolaisesta, joista valtaosa meni Amerikkaan ja vain 28 prosenttia palasi takaisin kotimaahan.

Ullavan hankkeessa Siirtolaisuusinstituutin yhteyshenkilönä sekä myös kirjan taittajana toimi Jouni Korkiasaari. Hän toteaa, että Ullavan esimerkki on jo saanut liikkeelle vastaavia kirjahankkeita useissa pitäjissä eri puolilla Suomea. Arkistoja niin Suomessa kuin maailmallakin digitoidaan hyvää vauhtia ja niiden kätköistä löytyy entistä helpommin jopa kokonaan kadonneiksi aikanaan julistettuja henkilöitä. Kiinnostavin aineisto saatiin kerättyä Ullavassa vanhoja ihmisiä haastattelemalla. Myös talojen vinteiltä ja piironginlaatikoista löydetyistä kuvista, kirjeistä, korteista ja erilaisista esineistä on koostettu kirjaan monta mielenkiintoista elämäntarinaa.