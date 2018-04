Höyry sulattaa tehokkaasti vedelle reitin viemäriin



Kari Kaartinen (oik.) sulatti jäätä höyryllä paksut hanskat kädessään, sillä kuuma höyry kuumentaa tehokkaasti myös putken. Timo Honkanen edisti veden kulkua lapiolla. Eetu Kupulisoja

– Kyllä tämä rautakangen voittaa, Nivalan kaupungilla työskentelevät Kari Kaartinen ja Timo Honkanen kuvailivat sulattaessaan höyryllä jäätä sadevesikaivon kannen päältä Nivalan keskustassa.

Sulatushommat ovat heille jokakeväistä puuhaa. Vaikka kuluva talvi on ollut runsasluminen, olivat kaivojen kannet tänä vuonna yllättävän ohuen jääkerroksen alla. Viemäreiden vetävyyden varmistaminen on kuitenkin tärkeää, sillä lumimassat lähtevät sulamaan nopeasti, kun lämpötilat pysyttelevät yölläkin plussalla - ja taivaaltakin vettä on luvassa.

Höyrysulatus on menetelmänä aikaa ja vaivaa säästävä, sillä se sulattaa jään nopeasti ja tehokkaasti - ainakin siihen rautakankeen verrattuna.

– Tämä on myös turvallisempi menetelmä. Rautakangella hakatessa kannet voivat mennä rikki, Kaartinen huomautti.

Kovin syvää uomaa jäähän ei tarvitse tehdä, sillä kunhan noron saa juoksemaan, vesi syö itse itselleen tehokkaan kulkureitin viemäriin.

– Kossina kaikista mukavinta keväisin oli tehdä noroja. Se ei ole muuttunut miksikään, Kari Kaartinen naurahti.