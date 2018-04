Pelastustaitojen NouHätä!-kisa alkoi Pietarsaaressa



Kaustisen keskuskoulun oppilas Viivi Korpela sammuttamassa kattilapaloa. Clas-Olav Slotte

Tapio Lehtinen

Kahdeksasluokkalaiset kilpailevat tänään pelastustaidoissa NouHätä!-kampanjan Pohjanmaan mestaruuskisoissa.

Kisa järjestetään Pietarsaaren paloasemalla. Mukana on ennätyksellisen paljon joukkueita vanhan Vaasan läänin alueelta. Joukkueita on 30, ja joukkueessa on kolme kilpailijaa.

NouHätä!-kampanja on valtakunnallinen pelastustaitokampanja, jossa nuoret oppivat, miten onnettomuustilanteissa toimitaan oikein.