Emakon elämä ei ole pelkkää porsimista

Kaveria ei jätetä. Samaan pahnueeseen syntyneet pitävät usein yhtä aikuisinakin. Siat ovat uteliaita ja sosiaalisia eläimiä. Emakot nauttivat kuivikkena ja virkkeenä olevien olkien ja turpeen penkomisesta.

Kaija Vähäsöyrinki

KAUSTINEN

Seppo ja Vesa Paavolan emakkosikalassa vallitsee aamupäivän unelias rauha. Aamuvellit on syöty ja on ruokalevon aika. Uinailu olkien seassa tosin häiriintyy, kun pari tuttuihin haalareihin sonnustautunutta, mutta muuten outoa tyyppiä tulee töllistelemään pihattoon. Olisikohan tiedossa vielä jotain hyvää? Uteliaimmat ja ahneimmat rymistävät ruokintapilttuisiin tarkistamaan tilannetta.

Jonkin ajan kuluttua vierailijoihin on totuttu ja omat puuhat jatkuvat. Rouskutetaan pehkuiksi levitettyjä ohranolkia. Kaivetaan mukavaa nukkumapaikkaa olkien sekaan. Kellahdetaan nukkumaan kylki kylkeä vasten. Monet käyvät tervehtimässä karsinan aitaan nojailevaa isäntää. Jotkut napittavat vieraita pää vähän kallellaan. Rauhatonta on vain vasta siemennettyjen emakoiden laumassa, jossa muutama vielä yrittää hypätä toisen selkään ja häirityksi tulleet juoksevat ja pomppivat pakoon. Kiljahdukset raastavat korvia.

– Laumassa on tarkka arvojärjestys, joka muistetaan porsimisten yli. Uusi jäsen hakee paikkansa ja järjestys selvitetään heti ensimmäisenä päivänä. Kaikki osaavat väistää ylempäänsä, Seppo Paavola kertoo.

Yhdessä veljensä ja yhden työntekijän kanssa emakkosikalaa hoitava Paavola on erikoistunut emakoiden hoitamiseen porsimisten välisenä aikana sekä kasvattamaan uusia emakkopolvia. Emakot siemennetään, tiineys varmistetaan ultraamalla ja niiden hyvinvoinnista huolehditaan.

– Aamulla seitsemältä emakot ruokitaan vellillä, jossa on omaa ohraa ja valkuaistäydennystä sekä kivennäisiä ja vitamiineja. Samaa velliä jaetaan toisen kerran neljän aikaan, noin viisi litraa kerrallaan. Liian hoikassa kunnossa oleville emakoille jaetaan käsipelillä täysrehua. Lisäksi emakot syövät olkea yllättävän paljon.

Porsimisen lähestyessä emakot siirretään eläinkuljetusautoilla porsitukseen erikoistuneille yhteistyötiloille.

– Kierrossa on yhdeksän laumaa. Kuusi laumaa on meillä ja kolme on porsimassa. Yksi lauma lähtee aina kahden viikon välein.

Emakot viipyvät reissussa seitsemän viikkoa: kolme viikkoa menee H-hetkeen valmistautumiseen ja 4 viikkoa vierähtää porsaita imettäessä. Sitten porsaat vieroitetaan emoistaan ja emät matkustavat takaisin Paavoloiden tilalle viettämään joutilaan elämää.

– Yhdessä laumassa on 40 samankokoista emakkoa, jotka porsivat samaan aikaan. Nuorimmassa laumassa kasvavat tyttösiat eli imisät eivät ole vielä porsineet. Muissa laumoissa on seitsemän tai kahdeksankin kertaa porsineita emakoita.

Karjut ovat yhä tarpeen, vaikka noin 90 prosenttia emakoista siemennetään. Paavolan sikalassa löhöilee kolme tai neljä karjua emakko-osastojen lomassa. Karjun tunnistaa muhkeista kiveksistä ja kulmahampaista. Muutamat ovat ruskeankirjavia.

– Karjujen läsnäolo on välttämätöntä. Niiden haju parantaa emakkojen kiimaan tuloa. Emakot siemennetään viemällä tuorespermaa kapillaarilla emättimeen. Tämän takia siemennyksen onnistuminen vaatii aktiivisen kiiman.

Emakot siemennetään tuorespermalla, joka kiidätetään kuriiriautolla Kokemäeltä Kokkolaan ja edelleen sikaloihin eripuolille maakuntaa. Tarvittaessa turvaudutaan astutukseen.

– Hedelmällisyydessä on tapahtunut merkittävä kasvu kolmiroturisteytysten myötä. Pahnueeseen on tullut kaksi tai kolme porsasta lisää. Elävänä syntyy keskimäärin 15 porsasta, Seppo Paavola kertoo.

– Ensikoiden porsaat ovat kuin samasta muotista. Mitä vanhempia emakot ovat sitä epätasaisempi pahnue on eikä kaikista nisistä tule maitoa samalla tavalla kuin nuorempana. Emakot lähtevät teuraaksi noin nelivuotiaina.