Jaro palkkasi olympiavoittajan – Dárvin Chávezille sopimus



Vasen puolustaja Dárvin Chávez pelaa Jarossa tulevan kauden. FF Jaro

Useamman viikon Jaron kanssa harjoitellut meksikolainen Dárvin Chávez on solminut FF Jaron kanssa kauden 2018 mittaisen sopimuksen, seura kertoo nettisivuillaan.

Helmikuun loppupuolella Pietarsaareen saapunut Chávez on Ykkösen ehdottomasti nimekkäimpiä pelaajia. 28-vuotias Chávez on pelannut lukuisia otteluita Meksikon kovatasoisessa pääsarjassa. Eniten otteluita Chávezille on kertynyt CF Monterreyn paidassa. Lisäksi hänen tililtään löytyy kolme maaottelua Meksikon paidasta vuoden 2011 Copa América -turnauksessa.

Chávezin uran kohokohta löytyy vuodelta 2012, jolloin hän oli Meksikon joukkueessa voittamassa olympiakultaa Lontoon kisoissa vuonna 2012. Chávez pelasi olympiafinaalissa täydet 90 minuuttia, kun Meksiko päihitti mm. Neymarin, Marcelon, Thiago Silvan ja Hulkin tähdittämän Brasilian lukemin 2–1.

Vasempana puolustajana viihtyvän Chávezin sopimus Jaron kanssa kattaa kauden 2018.

– Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sopimuksen varmistuttua. Sekä seura että pelaaja odottavat yhteistyöltä paljon, kommentoi FF Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga Jaron sivuilla.