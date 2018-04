Alkukevät on ollut allergisille tavallista helpompi – siitepölykausi on nyt alkamassa Keski-Pohjanmaalla



Viileä alkukevät on hidastanut siitepölykauden alkua Keski-Pohjanmaalla. Hanna Parhaniemi

Siitepölykausi on Keski-Pohjanmaalla selvästi tavanomaisesta myöhässä. Nyt kausi on kuitenkin hiljalleen alkamassa, sillä lähipäivinä etelästä puhaltava tuuli voi tuoda vähän siitepölyä myös Keski-Pohjanmaalle, arvioi projektitutkija Jukka Reiniharju Turun yliopiston aerobiologian yksiköstä.

Tavallisesti Keski-Pohjanmaalla on ilmassa siitepölyä jo maaliskuun lopulla, joskus aikaisemminkin. Tänä keväänä lepän arvioidaan kukkivan vasta lähiviikkoina. Kukinta on selvästi myöhässä, koska alkukevät on ollut viileä.

Lepän jälkeen vuorossa on koivu, jonka kukinnasta odotetaan tänä vuonna keskimääräistä runsaampaa. Koivu alkaa kukkia tavallisesti toukokuun alussa, mutta koivun siitepölyä voi kulkeutua Keski-Pohjanmaalle ja huhtikuun lopulla.