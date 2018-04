Nivalalle valokuitusuunnitelma



Seija Krapu

Kaupunginhallitus valtuutti Nivalan Vesihuolto Oy:n teettämään kuitusuunnitelman ja sitoutui suunnitelman kustannusten kattamiseen.

– Tarkoitus on, että Vesihuolto tilaa suunnitelman valokuidusta koko Nivalaan Pyhänetiltä, ja kun hinta on tiedossa, kaikilta asukkailta kysellään kirjallisesti ja hintojen kanssa liittymishalukkuutta. Parhaillaan on myös nettikysely menossa, mutta sen vastausmäärä on aika rajoittunut, Nivalan Vesihuollon toimitusjohtaja Olli Jokinen kertoo.

– Vesihuolto on tässä alkuvaiheessa mukana siksi, että meillä on valmiiksi olemassa rekisteri kaikista Nivalan kiinteistöistä.

Kyselyn jälkeen päästään tekemään lopullisia päätöksiä.

Kuituhankkeeseen on saatavissa Ely-keskukselta tukea, joka on tarkoitettu sellaisille alueille, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle.

– Tukea varten päätös kuituverkosta on tehtävä tänä vuonna ja kuituverkko on rakennettava vuoden 2020 loppuun mennessä.