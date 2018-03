Pikkutrullit tietävät: vitsojen teko ja virpominen on mukavaa mutta parasta ovat yllätysmunat



Pääsiäispupu Emmi Vavuli (vas.), trulli Camilla Sorvoja ja kissa-asuinen Henna Vavuli virpovat naapureille hyvää onnea ja terveyttä. Yllätysmunat ovat tyttöjen ehdoton suosikkipalkka. Merja Nevalainen Ritvosen perheen trullit Ella sylissään pienin sisko Enia ja vieressään Erin, ja pääsiäisvelhot Eeti ja Eino (oik.) ovat lähdössä ilahduttamaan sukulaisia ja ystäviä. Merja Nevalainen

Pääsiäisnoidat eivät aina lennäkään luudalla Kyöpelinvuorelta kylille. Ennen aikaan pohjanmaan kyläteillä kulki pääsiäislauantaisin trulliryhmiä jonoksi asti, mutta nyt vitsoja ja värikkäitä vaatteita vilahtelee autojen kyydeissä siellä täällä ohi, kun lapset ovat menossa ilahduttamaan mummuja ja kummeja virpomalla heille hyvää terveyttä ja onnea tulevalle vuodelle.

Alavieskassa Ella, Eeti, Erin, Eino ja Enia Ritvonen eivät meinaa pysyä essuissaan ja noitavaatteissaan, niin jännittää ja kutkuttaa mieltä aamupäivän virpomisille lähteminen. Eeti-velho aikoo käydä ainakin miljoonassa paikassa, Ella-trulli tuhannessa.

– Mukavaa on se virpominen ja vitsojen teko, mutta parasta on palkan saaminen, he kertovat.

Suklaamunat ovat lasten suosikkipalkkio. Velhot Eeti ja Eino aikovat syödä kaikki palkat heti, mutta ainakin Ella säästää herkkuja ja nautiskelee niistä pikkuhiljaa.

Pajunoksat on haettu metrisestä hangesta isän Joona Ritvosen avulla ja ne on koristeltu vitsoiksi yhdessä äidin Anna Ritvosen kanssa. Trullivaatteiden lisäksi kasvoihin on maalattu hienot pisamat ja kiemuraviikset, ja ainakin mustalakkiset veIhot ovat mahtavasti roolihahmossa sisällä murisevia äänensävyjä myöden.

Illalla on lapsille vähän yllätyksenä kokko kotona omalla pihalla navetan takana. Ensimmäisen kerran, sillä aiempina vuosina trullit ovat olleet päivästä niin väsyneitä ettei kokoille ole jaksettu enää lähteä.

Aurinkoisena ja lämpimänä aamupäivänä trulleja on Alavieskassa kiertelemässä myös jalan.

Henna Vavuli on pukeutunut hienoon kissa-asuun, Emmi Vavuli on taidokkaalla kasvomaalauksella ja asuilla koristeltu söpö pääsiäispupu, ja sisarusten ystävällä Camilla Sorvojalla on yllään perinteiset värikkäät trullivaatteet.

Emmi Vavulille virpomisessa taitaa olla parasta ne karkit ja palkat, mutta Camilla lisää itse virpomisenkin olevan kyllä mukavaa. Siitä kolmikko on aivan yhtä mieltä, että paras palkka virpomisesta on suklaamunat, joissa on yllätys sisällä.

– Minulla saattaa kestää vuodenkin yhdet karkit, Emmi Vavuli kertoo. Säästeliästä herkuttelua ja paljon palkkaa, mutta kyllä tytöt ovat panostaneetkin virpomiseen. Nättien asujen lisäksi heillä on koreissaan paljon höyhenillä, paperikukilla ja tinapaperilla koristeltuja vitsoja, joilla virpovat onnea ja terveyttä taloihin koko tulevaksi vuodeksi.

Pajunoksia, joissa kissat olisivat jo näkyvissä, on tänä vuonna jouduttu etsimään kauempaakin metsäteiden varsilta, mutta osa oksista on löytynyt sentään kotipihasta. Camilla Sorvoja ei ole vielä varma illan kokoille menosta, mutta Emmi ja Henna Vavuli ovat yleensä käyneet perheen kanssa katselemassa tulia perinteisellä pääsiäisaattoillan kokkoajelulla.

Merja Nevalainen, teksti ja kuvat