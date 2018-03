Sahassa saunotaan, grillataan ja soitetaan pääsiäisenä



Kahvila Sahassa vietetään pääsiäistä Sahan näköisesti. Lauantaina Facebookin Sahan ystävät -tukiryhmä järjestää rannassa pääsiäispiknikin, johon kaikki ovat tervetulleita kello 14 alkaen osoittamaan tukensa Sahan toiminnan jatkumiselle.

Sauna on lämmin kello 14 ja 18 välisen ajan siten, että kello 14-15 ja 16-17 saunovat naiset, ja kello 15-16 sekä 17-18 on miesten vuoro. Rannassa on mahdollisuus avantouintiin, ja myös palju on lämmitetty. Oma pyyhe on otettava mukaan, mutta sauna on maksuton.

Koska kahvila on kiinni, ruokailu on omien eväiden ja virvokkeiden varassa. Pihassa on grilli, ja nuotiolla voi paistaa makkaraa.

Pienimuotoista musiikkitarjontaakin on luvassa, ja Sahan ystävät kutsuu ihmisiä ottamaan myös omia soittimiaan mukaan.

Tapahtumassa on myös tarkoitus keskustella Sahan tulevan kesän toiminnasta.

Sahan ystävät -ryhmään kuuluu yli 800 ihmistä.