Kaustisesta tulossa uuden KaseNetin isoin osakas



Kaustisen seutukunnan kunnat ovat pääsemässä yksimielisyyteen Kasenet-tuloslaskentayksikkönsä yhtiöittämistavasta. Helmikuussa kunnat hakivat siihen verohallinnolta ennakkoratkaisua. Päätöksen pitäisi tulla huhtikuussa. Halsuan, Kaustisen ja Vetelin kunnanhallitukset ovat omalta osaltaan hyväksyneet osakepääoman jaon.

Omistusosuus on suhteutettu rahasummaan, jonka kukin kunta on sijoittanut seutuverkon rakentamiseen. Suhteessa eniten rahaa on pistänyt likoon Kaustinen, josta on nyt tulossa uuden yhtiön suurin osakas. Sen omistusosuus on liki neljännes, 24,62 prosenttia. Toiseksi suurin osakas tulee olemaan Veteli 21,24 prosentin osuudella. Halsua omistaisi 9,98 prosenttia yhtiöstä, Lestijärvi 10,33, Perho 16,73 ja Toholampi 14,16 prosenttia.

Tuloslaskentayksikkö ottaa käyttöönsä saman yhtiönimen kuin nykyinen, Lestijärven ja Kasenetin omistama KaseNet Oy, josta tulee osakeyhtiön vähemmistöosakas 2,94 prosentin osuudella.

Yhtiöittäminen on katsottu tarpeelliseksi kilpailulainsäädännöllisistä syistä, ja asiaa on valmisteltu toista vuotta. Tavoite on, että uusi osakeyhtiö voisi aloittaa toimintansa jo kesäkuussa. Yhtiöittäminen eli valokuituverkon ja verkkotoiminnan siirto suunnatulla osakeannilla käsitellään vielä kaikkien kuntien valtuustoissa.