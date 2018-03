Kalajoen puukottajaa syytetään murhan yrityksestä



Syyttäjä vaatii Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa vähintään seitsemän vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta Kalajoella vuosi sitten tapahtuneesta puukotuksesta. Syytenimike on murhan yritys.

Kyseisessä tapauksessa veli löi veljeään teräaseella ainakin kymmenen kertaa. Tapauksen taustalla on pitkään jatkunut riitatilanne, mikä liittyi jakamattoman kuolinpesän omaisuuteen.

Puukotuksen uhri loukkaantui vakavasti päähän, kaulaan ja ylävartaloon suuntautuneista iskuista. Esimerkiksi kaulavaltimoon kohdistunut teräaseen pistohaava on aiheuttanut aivoinfarktin, ja muiden vammojen ohella uhrin vasen ala- ja yläraaja ovat täysin halvaantuneet aiheutuneiden aivoinfarktien ja vuodon vuoksi.

Puukottaja poistui teon jälkeen paikalta, ja uhri onnistui saamaan apua naapurustosta. Puukotuksen uhrille on aiheutunut välitön hengenvaara, ja ilman nopeaa hoitoa sekä päivystyksellistä tehohoitoa hänen menehtymisensä olisi ollut erittäin todennäköistä.

Puukottaja on ollut kiinniotettuna, pidätettynä ja vangittuna 6.4.2017 alkaen. Koska vastaaja on vangittu syyttäjä katsoo, että pääkäsittely on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa.