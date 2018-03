Endometrioosi on parantumaton ja kivulias sairaus



Sanna Harmaala ja Jenna Kyngäs pitävät keltaista nauhaa (Yellow Awareness Ribbon), jolla voi osoittaa tukeaan endometrioosia sairastaville. Elli Jylhä on äitinsä sylissä. Joni Mäki-Petäjä

Kälviäläinen Jenna Kyngäs lykäilee lastenvaunuja. Vaunuista löytyy reipas Elli-tyttö, joka on vuoden ja kaksi kuukautta vanha.

– Tässä on tämä meidän pieni ihme, Kyngäs esittelee ylpeänä esikoistaan.

Luonnollisesti äidit ovat ylpeitä lapsistaan. Kyngäs osaa olla erityisen kiitollinen Ellistä, koska hän tietää omakohtaisesti, ettei mikään ole itsestäänselvyys.

Jenna Kyngäs sairastaa endometrioosiota, joka pahimmillaan voi johtaa lapsettomuuteen. Hän sai lopullisen diagnoosin taudista tähystysleikkauksessa pari vuotta sitten.

Endometrioosi on yksi yleisimmistä naistentaudeista. Endometrioosia sairastaa jopa 10-15 % hedelmällisessä iässä olevista naisista, eli Suomessa jopa 200 000 naista.

– Endometrioosiolla on monenlaisia oireita. Kun katsoin oirelistaa netistä, tosi moni täsmäsi omiin oireisiin. Se laittoi minut epäilemään sairautta, Kyngäs sanoo.

Yleisin endometrioosin oire on voimakas, useamman päivän kestävä kuukautiskipu, joka esiintyy joka kierrolla.

Muita oireita voivat olla mm. krooninen kipu alavatsan, sukupuolielinten ja lantion alueella, yhdyntäkipu, tihentynyt virtsaamistarve, suolen toiminnan häiriöitä, selkäkipu, iskiaskipu, krooninen väsymys, pahoinvointi, hiivatulehdukset.

– Sairauden varmistuttua päätimme mieheni kanssa yrittää lasta. Onneksi kaikki meni hyvin ja Elli syntyi. Sairaus tekee hoitamattomana tuhojaan, onneksi se ei vielä ollut ehtinyt aiheuttaa lapsettomuutta.

Raskauden aikana oireet usein loppuvat. Niin kävi myös Kynkäälle, mutta kivut tulivat raskauden jälkeen takaisin.

– Nyt olen saanut pistoshoidon, jossa estrogeenin tuotantoni on sammutettu. Voidaan puhua keinotekoisesta vaihdevuosista. Sen jälkeen mietitään lääkärin kanssa mitä tehdään seuraavaksi.

Sairauteen ei ole paranemiskeinoa, mutta kipuja voidaan lievittää. Yksi hoitomenetelmä on hormonaalinen lääkitys, joka valitaan aina yhdessä lääkärin kanssa. Tämä tehoaa yleensä melko hyvin, koska endometrioosi on hormoniriippuvainen sairaus. Nuorilla naisilla paras lääke on yhdistelmäehkäisyvalmiste eli e-pillerit. Hormonikierukkaa on onnistuneesti käytetty myös endometrioosin hoidossa.

Vaikean endometrioositaudin hoidossa käytetään leikkaushoitoa. Leikkauksessa poistetaan kystat ja kiinnikkeet sekä poltetaan endometrioosipesäkkeet. Kaikkein vaikeimmassa tautimuodossa voidaan joutua poistamaan munasarjat ja kohtu. Munasarjojen poiston jälkeen omaa hormonitoimintaa ei enää ole, ja endometrioosi sammuu. Tosin krooninen kipu voi edelleen jatkua ja hoitoa jatketaan usein yhä hormonihoidoilla ja kipulääkkeillä.

Kynkään tukena on ollut kaksoissisko Sanna Harmaala.

– Olen auttanut ja tukenut siskoani. Vaikka sairaus on suht yleinen, se on silti tuntematon. Olemme molemmat mukana Endometrioosiyhdistyksen toiminnassa ja haluamme tuoda sairautta enemmän esille. Se on kaikkien etu.

– Jos tämä sairaus olisi miehillä, siihen olisi jo keksitty parannuskeino, kaksoset tuumivat.

Kyngäs pitää kerran kuussa yhdistyksen nimissä vertaistukiryhmää Kokkolan kirjastossa.

– Haluan jakaa tietoutta sairaudesta. Tiedän kuinka paljon tuki ja tieto auttaa, kun sairastuu. Viime lauantaina järjestimme EndoMarch -tapahtuman Kokkolassa, jossa jaoimme lisää tietoutta taudista.

Joni Mäki-Petäjä