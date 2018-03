Jazz vie Joonas Haavistoa trioineen maailmalle



Keikka entisessä kotikaupungissa on kokkolalaislähtöiselle pianisti Joonas Haavistolle keikka muiden joukossa, yhtä mahtava kuin kaikki muutkin.

– Toki olen tosi iloinen siitä, että pääsen esiintymään kotikonnuille. Siellä tulee nykyään harvemmin käytyä. Varsinkin konservatoriolla esiintyminen on mukavaa, sillä sieltä olen itsekin aikanaan saanut eväät tälle alalle, sanoo Haavisto ja jatkaa:

– On mukava päästä jakamaan niitä oppeja, mitä itselle on vuosien mittaan maailmalta tarttunut mukaan. Konservatoriolla jatkuvat hienot jazzmusiikin perinteet.

Haavisto esiintyy trionsa (Antti Lötjönen ja kälviäläislähtöinen Joonas Riippa) kanssa Keski-Pohjanmaan konservatorion isossa salissa 5. huhtikuuta. Lippuja konserttiin myydään ovelta.

Konsertissa kuullaan musiikkia trion uudelta Gradation-levyltä. Levyllä trioa täydentää kitaristi Teemu Viinikainen.

Levy koostuu suurilta osin Haaviston omista sävellyksistä.

Gradation tarkoittaa hidasta tai asteittaista muutosta.

– Sävellyksissä on elementtejä siitä. Huomaamattomia liikkeitä ja yhtäkkiä vaihdetaan tunnelmasta toiseen.

Levy julkaistaan tämän kuun lopulla Japanissa.

Levy on yli kymmenen vuotta kasassa pysyneen trion neljäs. Haavisto on triostaan ylpeä. Jazzpiireissä kokoonpanot pysyvät harvoin kasassa näin kauaa.

– Olen tosi onnekas, että rinnalla on niin hienot muusikot kuin Antti ja Joonas.

Jazzmuusikko ei elätä itseään yhdellä bändillä, vaan soittaa usein useissa kokoonpanoissa. Siksi monet jäävät projekteiksi: pienen kiertueen tai yhden levyn mittaisiksi.

– Vaati älyttömästi työtä, että saa bändille jatkumoa. Palasten täytyy loksahtaa kohdalleen, niin musiikillisesti kuin bändin jäsenten keskinäisen kemiankin suhteen.

Levyn tiimoilta trio konsertoi Suomessa, mutta myös Saksassa ja Japanissa. Huhtikuussa he suuntaavat Bremeniin Jazzahead-festivaalille.

Se kerää Bremeniin kolmetuhatta alan ammattilaista, artistien lisäksi esimerkiksi promoottoreita, levy-yhtiöitä, kustantajia ja agentuureja. Yleisöä paikalla on tuhansittain.

Joonas Haavisto Trio valittiin tapahtumaan show case -bändiksi satojen hakijoiden joukosta. Suomesta tapahtumaan esiintymään lähtee myös Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri.

– Tapahtuma on meille hyvä näyteikkuna. Sieltä voi löytyä hyviä yhteistyökumppaneita, jotka voivat edesauttaa meidän kansainvälistymistä.

Toukokuussa triolla on edessään neljäs Japanin kiertue. Edellisillä kiertueilla trio on esiintynyt loppuunmyydyille konserttisaleille.

– Paikallinen levy-yhtiö on saanut meidät hyvin näkyville ja japanilainen yleisö on löytänyt meidät. Konserttisalit ovat kasvaneet rundi rundilta ja keikkoja on aina vain enemmän.

Japanilaista yleisöä Haavisto kehuu kohteliaaksi. Musiikkia kuunnellaan hiljaa ja arvostaen, mutta aplodit ovat runsaat.

– Konserttien jälkeen jazzmuusikkokin saa kokea itsensä rokkistaraksi, kun kuulijat jonottavat nimikirjoituksia, kertoo Haavisto naurahtaen.

Haavisto työskentelee Sibelius-Akatemiassa. Haastattelua siirretään hieman eteenpäin, koska Haavisto osallistuu jazz-osaston järjestämälle luennolle.

Luennoitsija on yllättävä: koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann.

– Sibelius-Akatemian jazzmuusikot kävivät EM-kisojen alla sparraamassa Susijengiä. Nyt Dettmann kävi vuorostaan luennoimassa meille, selvittää Haavisto, jolla on itselläänkin koripallotaustaa Namikasta.

Dettmannin luento oli osa luentosarjaa, jossa jazzin opiskelijat saivat kuulla näkemyksiä oman taiteenalansa ulkopuolelta. Dettmannin lisäksi luennoimassa on käynyt esimerkiksi graafikko Esa Riippa.

– Luennot ovat todella inspiroivia. Niissä sivutaan oppimista ja opettamista, ja loppupeleissä koko elämää. Olen saanut luennoilta työkaluja omaan tekemiseen, niin muusikkona kuin opettajanakin.

