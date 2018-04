Lampurilla pääsiäinen tietää vuoden kiirellisintä aikaa: kun olisikin aina pääsiäinen!



Myllymäen tilan pihalla pällistelee toista sataa karitsaa talviauringon alla. Lampaiden liikehdintä on verkkaista, mutta sen sijaan tilan isännälle Jukka Leppäharjulle pääsiäisaika tietää vuoden kiireellisimpiä viikkoja. Viime viikot lampuri on kuskannut lampaanlihaa Ouluun sekä Keski-Suomen puolelle Pihtiputaalle sekä muihin lähikuntiin.

– Pääsiäiseksi lupasin toimittaa asiakkaille yhteensä noin 1500 kiloa karitsanlihaa. Vähän on tullut jännättyä, että onko tuliko luvattua liikoja, Leppäharju naurahtaa.

Lampaan- ja karitsanliha on hiljalleen vakiinnuttanut asemansa suomalaistenkin pääsiäispöydissä. Kotimaiselle lihalle löytyy kyllä ostajia, mutta lihan saattaminen kauppojen tiskeille edellyttää aktiivisuutta tuottajalta itseltään.

– Kysyntää kyllä on, kunhan jaksaa vain tyrkyttää tuotteita. Minun kokemus on se, ettei kukaan hae tai kysy tuottajalta lihaa suoraan vaan markkinointityötä on tehtävä aktiivisesti ja otettava yhteyttä ravintoloihin ja kauppoihin.

Myyntityötä Leppäharju tekeekin aina, kun mahdollisuus siihen tulee.

– Kalajoelle pääsin ravintolan kanssa yhteistyöhön, kun syömässä käydessä kysyin ravintolapäälliköltä, että kiinnostaisiko. Kyllä kiinnosti ja nyt meillä on voimassa oleva sopimus.

Samankaltaisia tarinoita Leppäharjulla on useita.

– Kyllä omaa tuotetta kehtaa lähteä myymään ja tyrkyttämään, kun tietää ja tuntee tuotteen. Omasta tuotteesta voi ja pitää olla ylpeä, kun tietää, että se on hyvä.

Toki lampaanlihaan liittyy vielä pinttyneitä muistoja ja ennakkoluuloja.

– Vanhempi väki sanoo monesti, että lammas maistuu aivan villasukalta. Saattoi se ennen maistua, kun taloissa teurastettiin talon vanhin lammas. Kun karitsanlihaa sitten maistattaa, niin käsitykset karisevat.

– Siksi konsulttipäivät olisikin tarpeen. Kun vaan olisi enemmän aikaa...

Vuoden alusta lähtien Myllymäen tilalla on kasvatettu pelkästään karitsoja. Leppäharjun mukaan loppukasvatukseen keskittyminen oli ollut suunnitelmissa jo jonkin aikaa.

– Kävi niin peikkomainen flaksi, että pyhäjärvinen entinen lampuri Raimo Kangasharju halusi aloittaa lampurina uudelleen. Niinpä myin kaikki uuhet hänelle vuoden alussa, Leppäharju taustoittaa.

– Yhteistyö menee nyt niin, että ostan häneltä karitsat kymmenviikkoisina ja kasvatan ne sellaisiksi 8–12 kuukauden ikäisiksi ennen teurastusta. Kokeillaan, onko tässä mallissa järkeä.

Lampaat teurastetaan Väisäsen kotilihan tilateurastamolla Iisalmessa. Tuotteet pakataan Lapinlahdella, josta Leppäharju kuljettaa ne asiakkaille sekä omaan kylmiöön. Päivät hurahtaa helposti autorallia ajaessa.

– Eniten kysytään tietenkin fileetä sekä paisteja. Mutta makkarakin on tehnyt hyvin kauppansa. Viimeisimpänä ollaan kokeiltu palviliharouhetta, jota on toimitettu suuremmissa erissä muun muassa Pyhäsalmen koulun keskuskeittiölle. Se on saanut hyvän vastaanoton.

Myllymäen tilan pääsiäispöytään ja muulloinkin kuuluu ehdottomasti lampaanliha. Leppäharju kannustaa kokeilemaan lammasta ruoanlaitossa.

– Suolalla ja pippurilla pääsee jo pitkälle, kuten muunkin lihan laittamisessa. Rosmariini ja timjami sopivat lampaanlihaan myös. Minä maustan yleensä vähän sillä, mitä kaapista löytyy.

– Oma suosikki on ylikypsäksi paistettu lampaanliha. Siitä saa hyviä nyhtöburgereita.

Vaikka pääsiäisen aika tuo lampurille aina kovan kiireen, ei maatalousyrittäjä valita.

– Kun olisikin aina pääsiäinen!

Arja Kangas