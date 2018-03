Afrikkalainen sikarutto on todellinen uhka



Hanna Lounela Evirasta kertoi seminaarissa afrikkalaisen sikaruton tämänhetkisestä tilanteesta. Pia Räihälä

Afrikkalainen sikarutto on todellinen uhka Suomen sikataloudelle, toteaa keskiviikkona Kalajoella ASF-seminaaria isännöivä Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

– Viron ja Baltian alueella on vakava tilanne, ja se on todella lähellä Suomea. Ihmisiä liikkuu Helsinki–Tallinna -välillä jatkuvasti, ja ihminen voi tietämättäänkin levittää tautia. Lisäksi luonnonvarainen villisikakanta on kasvussa, vaikka metsästystä on lisätty.

Jos sikarutto rantautuisi Suomeen, sillä olisi Bergin mukaan erittäin suuri vaikutus koko elintarvikeketjuun.

– Se aiheuttaisi välittömästi kymmenien, jopa sadan miljoonan euron vahingon meidän alallemme. Todennäköisesti sianlihan vienti rajoittuisi välittömästi, ja tautialueellehan vaikutus olisi hyvin merkittävä. Tämä on lähihistorian pahin uhka suomalaiselle sikataloudelle, ja siksi nyt järjestetään seminaarikiertueita jatkuvasti eri puolilla Suomea.

Ylitarkastaja Hanna Lounela Evirasta huomauttaa, että sikarutto on Euroopassa "hypännyt" pitkäkin matkoja. Esimerkiksi Tsekkiin se ilmestyi yhtäkkiä.

– Vaikka tuntuu, että Viro on kaukana vaikkapa Kalajoesta, niin kaikki on mahdollista.

Kalajoen ASF-seminaarin ohjelmassa on asiaa muun muassa viranomaisten toimenpiteistä sikaruton ehkäisemiseksi sekä tilatason tautisuojauksen parantamisesta.