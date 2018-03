Graffitia lattiasta kattoon - katso video

Kymmenkunta nuorta on osallistunut nuorisopalvelujen järjestämään graffitityöpajaan. Ammattikampuksen liikuntasaliin on syntynyt valtava graffititeos, jota on ollut tekemässä Ville Ilmonen (vas.), Emilia Nurmivaara, Elsa Liedes, Tomi Rajala, Meja Prest ja Sanna Tamminen.

Maria Store