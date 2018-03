Soite ei ole irtisanonut ketään rokotuksesta kieltäytynyttä



Hoitohenkilökunnan pakollinen influenssarokotus puhuttaa. Clas-Olav Slotte

Uusi tartuntatautilain asetus lähtee siitä, että terveydenhoito- ja sosiaalityön alalla työskentelevien tulee ottaa influenssarokotus potilaiden ja asiakkaiden suojaamiseksi. Asetus on astunut voimaan 1.3.2018 ja siinä korostetaan erityisesti heikkokuntoisten kanssa työskentelevien rokotesuojaa.

Hoitajien mielipidekirjoituksessa Kokkola-lehdessä väitetään, että rokotuksestä kieltäytyjiä on uhattu potkuilla tai heidät on määrätty lomalle influessa-aallon ajaksi. Onko näin, hoidon ja hoivan toimialajohtaja Maija Juola?

– Ei ole ketään irtisanottu tai uhkailtu irtisanomisella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tartuntatautilaki kuitenkin edellyttää rokotteen ottamista potilasturvallisuuden vuoksi?

– Kyllä. Jos potilailla on heikko vastustuskyky ja hoitajalla on influenssan oireita, nuhaa tai räkäisyyttä, silloin on velvoite käyttää maskia. Ja rokote velvoitetaan ottamaan, mutta onko se otettu vai ei, se ei ole työnantajan tiedossa suoraan.

Eikö sitä saada selville?

– Sen päätöksen, voiko työntekijä tehdä työtä tietyssä yksikössä ja onko hän soveltuva siihen työhön, sen tekee työterveyshuolto. Sitä kautta tieto tulee työnantajalle. Mutta syy eli se, johtuuko se rokotteen puutteesta, sitä lähtökohtaa ei voi paljastaa.

Jos tieto rokotteen puuttumisesta tulisi esille, voiko työnantaja irtisanoa työntekijän sillä perusteella, että tämä ei noudata lakia?

– Jos on tällainen tilanne, työnantaja arvioi, pystyykö henkilö työtä tekemään ja jos ei, löytyykö korvaavaa työtä. Sitä haetaan ja jos ei löydy, ollaan tilanteessa, jossa ei ole työtä, jota työntekijä voi tehdä.

Tänä vuonna rokotuksia on otettu enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta influenssa tuntuu jylläävän rajumpana. Tepsiikö rokotus?

– Siinä mielessä kirjoittajat ovat oikeassa, että viimeisin rokotus ei ole onnistunut täsmäiskuna. Se ei ole antanut täydellistä suojaa.

Miksi rokotus ei toimi niin hyvin kuin se voisi?

– Kun sairaanhoitopiirin alueelle hankitaan suuria määriä rokotteita kerralla, päätökset tilauksista tehdään hyvissä ajoin. Tämän takia rokote ei aina vastaa parhaalla mahdollisella tavalla meneillään olevaan influenssaan.

Infektiolääkäri Marko Rahkonen Soitesta, missä määrin hoitohenkilöstö on ottanut influenssarokotuksia?

– Meillä on keskussairaalan osalta prosenttiluku 82,7. Ammattiryhmittäin jos katsotaan, siellä on lääkärit 85%, hoitajat 83 % ja muu henkilöstö 81%. Koko sairaanhoitopiirin alueella luku on 59 prosenttia, siinä on mukana sosiaalityöntekijätkin.

Ovatko lukemat hyviä?

– Kyllä, ei näitä tarvitse hävetä.

Mistä some-kohu irtisanomisista johtuu?

– Se on minutkin yllättänyt. Meidän alueella ei ole irtisanomisia ollut, mutta tiedän että eri alueilla ja sairaanhoitopiireissä on eri käytäntöjä asiasta.

Outi Airola

outi.airola@kokkolalehti.fi