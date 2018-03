Kierrätyslaitos Akkuser Oy laajentaa Nivalassa



Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Akkuser Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen toimitilojen laajentamisesta. Uutta toimitilaa rakennetaan n. 600 neliötä.

Akkuser Oy on kierrätyslaitos, jolla on kyky kierrättää ongelmajätteeksi luokitellut paristot ja kuiva-akut ympäristöystävällisesti. Yritys on erikoistunut kannettavien akkujen ja paristojen kierrätykseen ja tarjoaa kierrätyspalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille.

Laajennuksen jälkeen AkkuSer Oy pystyy paremmin vastaamaan muuttuvien akkuteknologioiden kierrätystarpeisiin.

Nivalan Teollisuuskylä Oy:llä on tällä hetkellä rakenteilla yli 5000 neliötä uusia tiloja ja Akkuser Oy:n laajennus jatkaa alueen kehittymistä ja laajentumista.