Pyhäjärvellä on herännyt huoli hallinnon tilanteesta: osa luottamushenkilöistä haluaa tietää, nauttiiko valtuuston puheenjohtaja päättäjien luottamusta



Arja Kangas

Pyhäjärvi

Pyhäjärvi-valtuustoryhmä jätti maanantaina Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa kaupunginhallitusta pyydetään valmistelemaan esitystä, jossa ryhdytään selvittämään, nauttiiko kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tikanmäki kaupunginvaltuuston luottamusta.

Tikanmäki tuomittiin maaliskuussa virka-aseman väärinkäytöstä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.

– Kuntademokratia on edustuksellista demokratiaa, jossa vaaleilla valitut valtuutetut käyttävät kunnan ylintä päätöksentekovaltaa valtuustossa. Puheenjohtaja on keskeisessä asemassa kunnan luottamusmiesorganisaatiossa, aloitteessa todetaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Valtuustoryhmä katsoo, että kunnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhteistyö puheenjohtajiston ja kaupungin viranhaltijoiden kanssa on saumatonta ja edistyksellistä.

– Pyhäjärvi-valtuustoryhmä on huolissaan tämän hetkisestä tilanteesta hallinnossamme. Meidän on pystyttävä toimimaan niin, että turvaamme viranhaltijoiden pysyvyyden kaupungissamme varsinkin nyt, kun on monia tärkeitä asioita ratkottavana.

Samassa kokouksessa valtuusto myös merkitsi tiedoksi, että aikaisemmin luottamustehtävistä pidättäytyneet henkilöt ovat palanneet tehtäviinsä 16. maaliskuuta lähtien. He pidättäytyivät kunnallisista luottamustehtävistä oikeudenkäynnin ajaksi maaliskuun alussa.

Lisää aiheesta:

Oikeus vahvisti Pyhäjärven kuntapäättäjien tuomion

Viisi päättäjää pidättäytyi luottamustoimista oikeusjutun vuoksi Pyhäjärvellä