Haapajärvinen Parkkilan kylä saamassa liki 53 000 euron hanketuen



Keskipiste-Leader ry:n hallitus esitti maaliskuun kokouksessaan tukea kahdelle yritykselle ja kolmelle yleishyödylliselle hankkeelle.

Parkkilan kyläyhdistys Haapajärvellä on saamassa 52 982 euroa Parkkilan parhaaksi -investointihanketta varten. Hankkeen tavoitteena on parantaa kylän viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä Parkkilan koulun pihapiirin liikuntamahdollisuuksia. Hankkeessa uusitaan lasten leikki- ja liikuntavälineistöä. Lisäksi epätasainen ja ruohottunut iso kenttäalue vaatii kunnostusta.

Tavoitteena on, että kunnostamistöiden ja salaojituksen jälkeen kenttä sovetuu pesäpallon ja jalkapallon pelaamiseen ja jatkossa päästään pelaamaan myös jääkiekkoa uusitussa kaukalossa.

Pyhäjärven Reserviupseerikerho ry on puolestaan saamassa 17 585 euroa reserviupseerimajan remontointia varten. Pyhäjärven Reserviupseeri ry:llä on omistuksessaan vuonna 1964 rakennettu maja ja saunarakennus. Remontin aikana on tarkoitus uusia kattoa siten, että kattotuolit vaihdetaan sellaisiksi, että yläpohja voidaan eristää. Lisäksi kattopellit on tarkoitus uudistaa ja rakennuksen ikkunat ja ovet vaihdetaan. Näin ollen mökki saadaan kokovuotiseen käyttöön. Yhdistyksen jäsenten lisäksi majaa on annettu veloituksetta käyttöön yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, erityisesti nuorille ja lapsille.

Niin ikään myös Nivala Urheiluautoilijat saavat Jokkista jatkossakin -investointihankkeeseen 31 304 euroa. Hankkeen tavoitteena on Nivalan Pyssymäellä sijaitsevan JM-radan asfalttiosuuksien kunnostaminen ja muutokset.

Yritystukea ollaan myöntämässä Tmi Myynti- ja vuokrauspalvelu Koskelalle 18 900 euroa ja nivalalaiselle Pohjola Pakurirouheelle 3 675 euroa.

Leader-hallituksen rahoitusesitys ei ole vielä lopullinen vaan viranomaispäätöksen tekee Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Leader-hallitus arvioi hankkeiden rahoituksen tarkoituksenmukaisuuden ja Ely-keskus voi poiketa myönteisestä esityksestä vain, jos hanke olisi lakien tai asetusten vastainen. Leader-hallituksen kielteistä esitystä Ely-keskus ei voi muuttaa.