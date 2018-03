Kalajoen kaupungin nettisivuille kiitosta



Kalajoen kaupungin kotisivut saavat kiitosta KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa ”Arvio kuntien kotisivuista”. Siinä tarkastellaan kuntien kotisivujen toimivuutta sidosryhmien näkökulmasta. Sen mukaan Hailuodon, Inkoon ja Punkalaidun kuntien sekä Kalajoen, Kauhavan, Kuopion, Lappeenrannan ja Turun kaupunkien kotisivut ovat käyttäjälähtöisiä ja toimivia.

Selvitys perustuu 294 kunnan kotisivujen arviointiin. Sivut pisteytettiin eri osa-alueiden mukaan: sivustojen otsikot tunnuslauseineen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, navigointi sivuilla ja kunnan perustietojen löytyminen, ajankohtaisuus, verkkotekstin rakenneanalyysi sekä graafisen yleisilmeen katsaus.

Kalajoen kaupungin kotisivuista kerrotaan, että navigointi sivuilla on loogisesti jaoteltu ja etusivulla on vaihtuvia kuvia, joissa on lisäksi kuvatekstejä. Sivuston navigoinnissa on huomioitu myös kohderyhmäkohtainen navigointi. Teksti on selkeää luettavaa, käyttäjäystävällistä ja hyvin jaoteltua. Sivuston värimaailma on rakennettu Kalajoen logon värien mukaisesti.

Etusivulla on kattavasti ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja sosiaalisen median päivityksiä. Tapahtumakalenteriin voi ilmoittaa omasta tapahtumasta. Kalajoen kaupungin sivuilla on käytetty monipuolisesti hyvälaatuisia kuvia. Videoita on monipuolisesti, mm. esittelyvideo kunnasta, lukion aamuharjoituksista ja kansalaisopistosta. Erityistä kiitosta Kalajoki saa toimivasta Chat-palvelusta.

Kunnat luokiteltiin selvityksessä kuntakoon mukaan kolmeen eri kokoluokkaan: alle 10 000 asukasta, 10 000–49 999 asukasta ja yli 50 000 asukasta. Kalajoen kotisivut kuuluivat parhaisiin alle 50 000 asukkaan sarjassa.