Nyt varaudutaan kevättulviin - tekojärvien pintoja lasketaan Patanassa ja Venetjärvellä

Pakkaspäivä Patanan tekojärvellä. Soile Myllyniemi

VETELI

Sanni Aho

– Ei tämä mitenkään poikkeuksellista ole, toppuuttelee Vetelin Energian toimitusjohtaja Juha Kauppinen Ely-keskuksen päätöstä alentaa tekojärvien vedenpinnan tasoa.

Taso, jolle järvien pinnat lasketaan, määräytyy säännöstelyluvan, lumen määrän ja ennustetun tulvatilanteen mukaan.

Keski-Pohjanmaan alueella säännöstely koskee Halsuan ja Kokkolan rajalla sijaitsevaa Venetjärven tekojärveä ja Vetelissä sijaitsevaa Patanan tekojärveä. Vetelin Energia tuottaa vesivoimaa Patanan tekojärvellä. Patanassa tekojärven pintaa lasketaan vielä 0,80 metriä ja Venetjärven pintaa 0,60 metriä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Veden korkeus tekojärvillä lasketaan meren pinnasta. Kauppisen mukaan Patanassa tekojärven pinta on tavallisesti noin 118 metrissä ja vain kerran Kauppisen aikana pintaa on laskettu alle 117 metrin.

Juuri nyt vesivoimala on käynnissä, sillä vettä juoksutetaan padosta läpi. Kauppinen arvelee, että veden pinta on laskettu Elyn määräämälle tasolle pääsiäispyhiin mennessä, jolloin voimalaitos ajetaan alas. Tuolloin padon läpi päästetään virtaamaan puoli kuutiometriä vettä sekunnissa, joka on riittävä kalojen hyvinvoinnille tekojärvellä, mutta liian vähän sähköntuotannolle.

Veden pinnan laskiessa on tekojärvellä liikkuvan syytä olla varovainen.

– Jääthän laskee vedenpinnan mukana ja järvestä tulee kuppi. Rannan tuntumassa voi syntyä railoja, joten kyllä siellä valppaana pitää olla, sanoo Kauppinen.

Eniten tekojärven pintaa on laskettu Seinäjoen Kyrkösjärvellä, jossa pinta on jo laskettu lähes metrin aikaisempaa alempana ja suunniteltu taso saavutetaan lähipäivinä. Hirvijärven tekojärven pintaa lasketaan vielä metrillä ja Kivi- ja Levalammen tekojärveä 30 senttiä.

Järvien pintaa laskemalla varaudutaan kevään tulvahuippuihin, eli varastointitilavuutta lisätään. Pohjanmaan maakuntien alueella on nyt lunta enemmän mitä aikaisempina vuosina ja sääennusteiden mukaan pakkaset jatkuvat huhtikuulle.

– Lumen vesiarvot ovat nyt hieman yli ajankohdan keskiarvon ja lunta on todennäköisesti tulossa vielä lisää. Sulamisen siirtyminen pitkälle kevääseen lisää tulvariskiä, sanotaan Elyn tiedotteessa.

Jokien jäät ovat keskimääräisellä tasolla ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuoreiden mittauksien mukaan noin 40–50 senttimetriä. Jäämittaukset uusitaan pääsiäisen jälkeen ja silloin päätetään myös mahdollisista jääsahauksista, jotka vähentävät jääpatojen muodostumista.