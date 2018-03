Reisjärviset kalakaverit tarttuivat tuumasta toimeen: taitoja työ vaatii, mutta jokiveneet valmistuvat ensi kesäksi



-Miten me tuo toinen puoli saatiin paikoilleen niin nätisti? Jukka Kaarto (vas.) ja Teemu Paavola miettivät tenolaisen jokiveneen äärellä. Veneen kokka on nyt lopullisessa korkeudessaan, vaikka muualta vielä yksi kierros puuttuukin. Satu Kangas-Viljamäki

Satu Kangas-Viljamäki

Reisjärvi

”No nyt, varovasti – varovasti. Äh, ei se mene. Mikä tässä nyt on?”, Jukka Kaarto ja Teemu Paavola ihmettelevät toisilleen, kun puristin ei halua osua työn alla olevassa jokiveneessä kohdalleen.

Pidetään tuumaustauko, minkä jälkeen miehet pyörittelevät puristimen uuteen asentoon ja saavat kuin saavatkin sen osumaan kohdalleen ja veneen laidan puristuksiin.

– Eihän tämä helppoa ole, kun me emme kumpikaan ole koskaan aiemmin tehneet mitään vastaavaa. Tekemällä kuitenkin oppii ja onhan tämä ihan mukavaa näpräämistä, kun kaverin kanssa tekee, Kaarto sanoo.

Kaarto ja Paavola keksivät rakentaa itse omat veneensä viime syksynä, ja työ on jatkunut hiljalleen läpi talven.

– Ajattelimme, että ihmiset näitä ovat ennenkin tehneet. Syksyn istuimme aika pitkälle minun aiemmin ostamassani jokiveneessä, mittasimme osia, piirsimme kaavoja ja suunnittelimme. Tupakkia kului aika reippaasti, miehet nauravat.

– Valmiita näiden pitäisi olla, kun jäät lähtevät.

Mallista katsomisen lisäksi miehet ovat saaneet neuvoja vanhalta veneentekijältä pohjoisesta.

– Puhelimet ovat käyneet välillä kuumana, kun olemme ihmetelleet, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Vanhemmilta ihmisiltä tuleva tietotaito pitää ottaa talteen, jos he sitä kerran haluavat meille antaa, Kaarto toteaa.

Kaarto ja Paavola tekevät veneensä venevanerista ja männystä. Veneen mitta on tällä hetkellä 5,25 metriä ja siiven kanssa sen kokonaispituus tulee olemaan 5,45 metriä.

– Kehittelimme ensin oman muotin kölin taivuttamiselle, ja siitä lähdettiin liikkeelle. Kaikki muut osat olemme tehneet itse paitsi kaaret, jotka tilasimme toimintakeskus Violasta. Myllylän Jouni on myös auttanut meitä puun hankkimisen ja höyläämisen kanssa.

Veneen saumat miehet ovat tilkinneet saumaliimalla ja lopuksi vene viimeistään ja sen pohja sivellään tervan, pellavaöljyn ja havupuutärpätin sekoituksella.

– Jokiveneen airot ovat lähes samanlaiset kuin tavallisessa veneessä. Niiden muoto muistuttaa ehkä enemmän kirvestä. Oppaamme on luvannut tehdä meille airot, sillä ne ovat aika hankalat tehdä, Paavola kertoo.

Sekä Paavola että Kaarto harrastavat kalastusta ja heidän parhaat saaliinsa ovat nousseet Tornionjoelta.

– Jokivene on siellä aivan ehdoton kulkupeli. Se on tavalliseen veneeseen verrattuna sulavalinjainen, pitkä ja kapea. Sen syväys on hyvin pieni, jotta sillä pääsee liikkumaan joella mahdollisimman helposti.

Lasikuituveneelle miehet lähinnä irvistävät ja vannovat puuveneen ominaisuuksien olevan erityisesti joella, mutta myös järvellä omaa luokkaansa.

– Eihän sellaisella kaupan veneellä pääsisi siellä minnekään. Puuvene liukuu vedessä ihan omalla tavallaan. Joella kun täytyy päästä niin myötä- kuin vastavirtaan. Jokivene on ihanteellinen yhdelle miehelle, mutta kyllä siinä kaksikin vielä menee. Kolmas aikuinen on jo mahdotonta, sillä silloin veneen parhaimmat ominaisuudet katoavat.

Kalastuksessa parasta on miesten mukaan se, ettei joella koskaan tiedä nouseeko siiman päästä viisi vai 20 kiloinen lohi.

– Kun sen ensimmäisen ison kalan nostaa joesta, on mennyttä miestä, eikä sieltä enää malttaisi olla millään pois.