Sievi vastustaa pohjavesialueiden laajennuksia



Sievi vastustaa tiukasti ELY-keskuksen hanketta laajentaa paikkakunnan pohjavesialueita. Pohjavesialueita vedenhankintaan on seudulla runsaasti eikä laajennuksia kunnan mielestä enää tarvita.

Lausunnossaan kunnanhallitus vaatii, että Asemakylä jätettäisiin kokonaan pois pohjavesialueiden joukosta. Perusteluina on se, että Asemakylä on taajama-aluetta eikä aluetta käytetä vedenhankintaan tälläkään hetkellä. Asemakylän luonnontilaisuus pohjavesialueena on muuttunut jo radan alikulun rakentamisen myötä. Pohjavedenpinta alentunut siellä tehtävän pumppaamisen vuoksi. Taajaman säilyttäminen pohjavesialueiden joukossa rajoittaisi alueen tulevaa yhdyskuntakehitystä.