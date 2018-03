Virkavallan vinkkelistä: Erään rattijuopumuksen anatomia



Viikonloppuvuoro ja partiossa aamuyön puolella erään maalaistaajaman pinnassa. Pari baaria auki ja valvontaa niiden lähettyvillä.

No sitten tuli keikka sivukylälle. Pari veljestä kännipäissään painineet ja siinä yhteydessä toinen loukannut vähän itseään. Ambulanssikin matkalla paikalle. Soittelen kohteeseen, jossa vastaa sankareitten isoveli ja puhelussa selviää, että kyseessä on ollut veljesten välinen hevosenleikki eikä kyseessä ole siis pahoinpitely. Mies kertoi, että kukaan ei ole varsinaisesti pahalla päällä, joten lanssin on turvallista mennä paikalle eikä meitä tarvita.

Suorittelen keikan pois ja samalla partiokaverini kääntää auton liikenneympyrän kautta takaisin keskustaan. Kun tulemme T-risteykseen, huomaamme ravintolan suunnasta tulevan auton ja käännymme sen perään. Ei tarvitse ajaa kuin muutaman sata metriä auton perässä, kun havaitsemme yhteensä yli 50 vuoden ikäisillä virkamiessilmillä, että ajoneuvo selvästi ”hakee” reittiä eteenpäin, jollainen ajotapa on tyypillinen kuljettajille, jotka ovat nauttineet ajokykyä heikentäviä nautintoaineita.

Päätämme pysäyttää auton ja saman tien selviää, että yksin autossa ollut nuori – vasta ajokortin saanut – kuljettaja on nauttinut ennen ajoa alkoholia ja puhallus on promillen pintaan. No nuori herra läpi normi rattistoimenpiteiden ja kortti meidän taskuun. Herra joutuu lähiajat pärjäämään ilman korttia ja liikkumaan kyydittävänä tai ”eimotorisoiduilla” kulkuneuvoilla.

Se oli poliisiurani rattijuoppo nro? (arvio on jossain 600–1000 välillä). Ja ymmärrystä heille ei edelleenkään heru. Selitykset vahingoista ja/tai huonoista laskupäistä ei vanhaa veteraania hämää, sillä mielestäni rattijuopumukseen syyllistytään aina tahallaan.

Jos olisimme joutuneet menemään sivukylän keikalle, niin tämä rattis olisi mennyt meiltä sivu suun – sattuman sanelemaa on monesti kiinnijääminen. Esimerkiksi epähuomiossa yksi ajatuksissa väärin ajettu risteys ja rattis syliin... On usein se tyypillinen tarina.

Ei käy kieltäminen, että ankaraan suhtautumiseen rattijuopumuksia kohtaan vaikuttaa omalla kohdalla vuosikymmeniä sitten tapahtunut rattijuopon aiheuttama kuolemantapaus lähipiirissäni. Kun sitä silloin tällöin muistelen, toivon syvästi, ettei kenenkään muun suvussa tarvitse kohdata tällaista tapausta, jossa täysin syytön ihminen ”tapetaan” rattijuopon kuljettamalla autolla.

Edelleen kolmen vuosikymmenen jälkeen tuntuu epäoikeudenmukaisimmalta se, että ns. ”rangaistus” tästä teosta oli mallia ”tukistus”!

No kevättä ja valoa kohti mennään kovasti. Estäkää päihtyneenä ajot ja ilmotelkaa hätäkeskukseen epäillyistä. Turvallista teillä liikkumista kaikille toivoo se lain pitkän kouran omistaja...

Sinivalkoisen auton vänkäri