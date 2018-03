Jussi-gaalaan ristiriitaisissa tunnelmissa



Keskipohjanmaa-lehden elokuvakriitikko Hannu Björkbacka ei taida taputtaa Aku Louhimiehelle. Jukka Lehojärvi

Tiina Ruotsala (KP)

Keskipohjalaisista alan ammattilaisista Aku Louhimiehen tapaukseen ovat julkisesti ottaneet kantaa ohjaaja-käsikirjoittaja-näyttelijä Leea Klemola sekä Louhimiehen ohjaamassa Tuntemattomassa sotilaassa näytellyt näyttelijä Jarkko Lahti.

Jarkko Lahti kommentoi facebook-sivullaan, ettei Jussi-gaalassa istu Tuntemattoman tuotantoryhmän pöydässä.

Leea Klemola tiivisti MTV:n Huomenta Suomen -lähetyksessä mielipiteensä Louhimiehen työssään käyttämistä menetelmistä sanalla ”kuvottavaa”.

Leea Klemola muistutti, että elokuva-ala on erittäin hierarkkinen. Hän puhui myös sadistisen ohjaajan perinteestä, johon Aku Louhimies toiminnallaan on pyrkinyt. Klemola pohti, että Louhimies on ollut alan kiistaton kultapoika jo pitkään. Louhimiehelle koko kuvausryhmä, myös miehet, ovat olleet astinlauta oman uran rakentamiselle, matkalla kohti valtavaa ihailua. Klemola tiivistää, että selvästikään Aku Louhimies ei ole ihan ymmärtänyt, että nainen on ihminen. Se näyttää kaiken kaikkiaan olevan tunnetulle ohjaajalle äärimmäisen vaikeaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Jarkko Lahti toteaa facebook-päivityksessään jäävänsä pois Tuntemattoman Sotilaan pöydästä Jussi-juhlissa protestina viime päivien uutisiin, joissa kerrottiin naispuolisia kollegoita alistavasta käytöksestä, sekä esiin tulleiden Tuntemattoman Sotilaan työryhmässä esiintyneiden väärinkäytösten vuoksi.

– Olen järkyttynyt. Kuvaavaa on, etten ole tiennyt näistä mitään. Lämpimät terveiseni kaikille näille rohkeille naisille, jotka astuvat esiin. Epäterveen toimintakulttuurin on tällä alalla loputtava. Voimaa kaikille, Lahti päättää päivityksensä.

Perjantai-illan Jussi-juhlassa istuu myös Keskipohjanmaan elokuvakriitikko, Filmiauran jäsen Hannu Björkbacka, jonka valintoihin kohu ei ole vaikuttanut. Hän ei äänestänyt Tuntemattoman sotilaan yhtäkään Jussi-ehdokasta.

Ahdisteluteema sai yllättävää ajankohtaisuutta Ylen maanantain 19.3 uutisesta, jossa kahdeksan tunnettua naisnäyttelijää kritisoi Aku Louhimiehen vallankäyttöä ohjaajana.

– Filmiauran 300 jäsenen piti lähettää äänestyslomakkeet Jussi-ehdokkaista kuitenkin jo perjantaihin 16.3. mennessä. Siksi Louhimiehen tapaus ei ehtinyt vaikuttaa äänestystuloksiin. Onkin jännittävää nähdä, saako Aku Louhimies Jussia parhaan elokuvan tuottajana tai ohjaajana. Ja jättääkö Kaapelitehtaan yleisö aplodit väliin, jos näin käy. Minä taidan jättää.

Seuraa perjantai-illan Jussi-gaalaa Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan twitterissä@BjorkbackaHannu