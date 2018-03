Tomi Kokon hyvinvointikiertue pysähtyy Haapajärvellä



Miten rakennat terveellisen ruokavalion? Kannattaako vilja- ja maitotuotteiden syömistä välttää? Vai haluatko lisää energiaa arkeen ja treenaamiseen? Elämäntapamuutosekspertti Tomi Kokko tarjoaa kaikille mahdollisuuden oppia lisää puhtaasta ravinnosta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Koko Suomen ravintoremontti -kiertue nähdään kuuden kuukauden aikana Suomen jokaisessa 107 kaupungissa ilmaiseksi. Ensi viikon torstaina kiertue pysähtyy Haapajärvellä.

Kokon tavoitteena on tavoittaa kiertueella ainakin 15 000 ihmistä.

Kokko ottaa kiertueellaan käsittelyyn mielikuvat terveellisestä ruokavaliosta ja tarjoaa yksinkertaisia, mutta elämää mullistavia vinkkejä, jotka ovat toimineet tuhansien asiakkaiden kanssa. Kiertueella oman lukunsa saavat myös liikunta, henkinen hyvinvointi ja itsensä haastaminen. Kokon lisäksi lavalla kuullaan Suomen johtavia ravintoasiantuntijoita ja useita yllätysesiintyjiä.

Kokko puhuu asioista kokonaisvaltaisesti ja yli kymmenen vuoden kokemuksella. Tomi Kokon Lean in Five Weeks -haaste on liikuttanut jo yli 9 000 suomalaista, ja “30 päivän ihmiskoe” -dokumentti herätti vilkasta keskustelua virallisista ravintosuosituksista.