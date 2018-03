Kokkolassa luennoidaan sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta sekä sukupuolten moninaisuudesta



Minna Mustonen (KP)

– Vanhempien ja kasvattajien vastuulla on se, että jokainen lapsi saa olla ja kasvaa omaksi itsekseen vapaana sukupuolinormeista. Lapsen pitää saada kasvaa ilman ulkopuolelta tulevia sukupuolisidonnaisia odotuksia, kertoo Kokkolaan torstaiksi matkaava Setan koulutusneuvoja Marita Karvinen.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö ja sen tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

– Luentokutsuja tulee meille nykyään todella paljon. Erityisesti kasvattajat ja koulut ovat olleet kiinnostuneita saamaan tietoa. Mielestäni se osoittaa sen, että entistä useammat nuoret ja lapset uskaltavat ja voivat tulla omina itsenään kuulluksi. Koulumaailman kasvattajat yrittävät vastata tähän kouluttautumalla ja lisäämällä omaa käsitystään ja ymmärrystään, kertoo Karvinen.

Hänen mukaan useasti lapsen kasvattajat eivät huomaa omia rajoituksiaan ja omia omasta kasvuympäristöstään kumpuavia sukupuolikäsityksiä. Pojilta ja tytöiltä saatetaan vaatia tai hyväksyä erilaisia käyttäytymismalleja. Eivätkä sukupuolet rajoitu pelkästään tyttöihin ja poikiin.

– Tulenkin luennossani haastamaan ja kyseenalaistamaan peruskäsityksiä. Onko sukupuoli aina pysyvä? Entä onko sukupuolia vain kaksi? Mistä sukupuoli määritellään, pelkistä genitaaleistako? Muun muassa näitä asioita pohdimme. Kasvattajien on äärimmäisen hankalaa haastaa omia ajatusmallejaan ja tietämystään yksin, ryhmässä se on helpompaa. Eikä tietenkään ole tarkoitus tuomita jos joku poika haluaa leikkiä autoilla tai tyttö nukeilla, kunhan se on lapsen oma valinta. Kaikista tärkeintä on avata silmät sille, miten tukea lasta, joka ei mahdu tiukkoihin sukupuolinormeihin, summaa Karvinen.

Kokkolan sivistystoimi ja Kokkola Pride järjestävät Kokkolassa torstaina ilmaisen yleisöluennon sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta sekä sukupuolten moninaisuudesta.

Tilaisuus järjestetään kirjaston Hongell-salissa klo 17.00-18.00