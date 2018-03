Marinan tontit tulossa tarjolle Hiekkasärkillä



Hiekkasärkillä sijaitsevan Marinan asemakaava-alueen tontit ovat tulossa haettaviksi. Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tontit jätetään haettaviksi ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella.

Noin 57 hehtaarin kaava-alueella on rakennusoikeutta kaikkiaan noin 67 000 kerrosneliötä. Varsinaisia tontteja on 35, ja niiden yhteisarvo on vajaat 15 miljoonaa euroa. Tonttialueista osa luovutetaan suurempina kokonaisuuksina.

Esityksen mukaan kaikki tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata. Vuokra-aika on 30–50 vuotta ja vuosivuokra viisi prosenttia tontin myyntihinnasta. Hakijoiden on esitettävä tontinkäyttösuunnitelma sekä alustava liiketoimintasuunnitelma niiden tonttien osalta, joissa asemakaava edellyttää matkailua palvelevia toimintoja.