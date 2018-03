Laivojen LNG-polttoaineen lämpötila -163 astetta - tapaturma toisi pahat palovammat



Pekka Mauno

Vieressä kohoaa valtava säiliö, liki 50 metriä korkea ja noin 45 metriä halkaisijaltaan. Rakenne on erikoinen. Sisempi säiliö on kylmänkestävää ruostumatonta terästä ja ulompi teräsvahvistettua betonia. Säiliöiden välitilassa on erityinen metrin vahvuinen eriste.

Kuin termospullo. Se ei tosin pidä sisällään lämmintä, vaan -163 asteista LNG-kaasua, selittää Manga LNG-yhtiön toimitusjohtaja Mika Kolehmainen.

Ollaan Tornion Röyttän satamassa. Sinne on valmistunut Pohjoismaiden suurin, 50 000 kuution nesteytetyn maakaasun varastoterminaali. LNG-kaasu tuodaan suurilla säiliölaivoilla Tornioon, josta sitä jaetaan lähialueen suurteollisuuden, mutta myös laivojen käyttöön.

Suomen uusin jäänmurtaja Polaris on jo tankannut Torniossa LNG:tä, kun se avustaa puolimetrisessä kiintojäässä liikkuvia rahtialuksia Perämerellä.

LNG-säiliössä ei ole painetta, eikä LNG ole kovin helposti syttyvää. Mutta kylmää se on. Jos sen kanssa joutuu tapaturmaan, tulee paleltumat, kuin pahemman luokan palovammat, sanoo Mika Kolehmainen.

Suomessa ollaan toteuttamassa koko rannikon kattavaa nesteytetyn maakaasun terminaaliverkkoa.

Keskeisessä roolissa on Wärtsilä. Se toimittaa avaimet käteen -periaatteella Torniossa kesällä toimintansa aloittavan Manga LNG -terminaalin. Terminaali on Perämeren rannikon kahden teräsjätin Outokummun ja SSAB:n sekä energiayhtiöiden EPV-Energian ja Skangasin yhteishanke.

Tornion LNG:n merkittävä käyttäjä on myös laivaliikenne.

Ilman teollisuuden apua riittävää bunkrauksen (laivojen polttoainetankkaus) infrastruktuuria ei saataisi aikaan. Laivaliikenne on yksin liian pieni LNG:n käyttäjä, sanoo ympäristöasiantuntija Olof Widén laivaliikenteen omistajia edustavasta Suomen Varustamot ry:stä.