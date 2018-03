Lehdessämme yhtä paljon miehiä ja naisia



Laskutoimituksen jälkeen voimme todeta, että lehtemme sivuilla pääsevät ääneen tasapuolisesti sekä miehet että naiset. Annika Tiitto

Kalajoki

Olet ehkä jo huomannut, että Kalajokiseudun kolmannen sivun yläreunaan on ilmestynyt Vastuullista journalismia -merkki. Se kertoo sen, että lehtemme on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita. Merkkiä saavat käyttää Julkisen sanan neuvoston jäsenmediat.

Merkki kertoo siitä, että kaikki julkaisemamme tiedot ovat tarkistettuja. Kunnioitamme lukijoiden ja juttujen kohteiden oikeuksia. Jos virheitä sattuu, korjaamme ne näkyvästi.

Yksi vastuullisen journalismin merkki on avoimuus. Lehden teossa mitään ei piilotella. Siksi pyysimme teitä lähettämään meille mieltänne askarruttavia kysymyksiä, joihin vastaamme nyt:

Mistä saisin lehden?

Voit tilata lehden ottamalla yhteyttä meihin puhelimitse tai sähköpostilla tai tulemalla käymään toimituksessamme. Täyspakettiimme kuuluu sekä printti- että digilehti, mutta halutessasi voit tilata vain toisen niistä.

Miksi Himangan puolen menoja on harvemmin lehden palstoilla?

Lehteä suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon monipuolisuus ja tasapuolisuus. Saamme usein juttuvinkkejä lukijoilta ja alueen asukkailta, mikä on erittäin mukavaa. Lisäksi ideoimme juttuja keskenämme ja toisinaan otamme työn alle ajankohtaisen aiheen, joka nousee esiin vaikkapa jossakin Facebook-ryhmässä.

Pyrimme tekemään juttuja eri puolilta Kalajokea, joten tarkoituksemme ei ole millään muotoa jättää Himankaa muita alueita vähemmälle huomiolle.

Toisinaan juttuaiheita on hyvin runsaasti, joten joudumme valitsemaan seuraavaan lehteen niistä merkittävimmät. Toisinaan taas on hiljaisempaa ja silloin hyvin pienikin aihe voi ylittää uutiskynnyksen.

Aina meillä ei myöskään ole aikaa tai mahdollisuutta tulla tekemään juttua paikan päälle. Silloin voimme lähettää paikalle avustajan tai pyytää esimerkiksi tapahtuman järjestäjää lähettämään meille kuvan ja lisätietoa.

Jos sinulla on mielessäsi mikä tahansa juttuaihe, soita tai lähetä sähköpostia. Se on paras keino hoksauttaa meitä siitä, mitä kaikkea Kalajoella onkaan meneillään. Pyrimme aina huomioimaan kaikki vinkit.

Paljonko toimittaja saa palkkaa?

Toimittajan palkkaan vaikuttavat työtehtävät ja työsuhde. Journalistiliiton mukaan työehtosopimuksen mukaiseen vähimmäispalkkaan ilman harjoitteluaikaa on oikeutettu henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, alemman korkeakoulututkinnon pääaineena esimerkiksi tiedotusoppi tai alan ammattikorkeakoulututkinnon.

Vähimmäispalkkaryhmiä on neljä ja tällä hetkellä niiden kuukausipalkat ovat 2177, 2647, 2828 ja 3228 euroa. Harjoittelijoille ja pitkään samassa työtehtävässä olleille on omat palkkaryhmät. Palkkojen päälle maksetaan vielä mahdolliset vuoro- ja lauantailisät. Freelancertoimittajille maksetaan yleensä juttukohtaisesti.

Mitä toimittajan työhön kuuluu?

Toimittajan työ on hyvin monipuolista. Toisinaan emme ehdi päivän aikana istahtaa hetkeksikään alas, vaan juoksemme haastattelusta ja tapahtumasta toiseen. Toisinaan taas istumme koko päivän koneen ääressä kirjoittamassa.

Kalajokiseudun toimittaja sopii haastatteluja, suunnittelee jutun toteutusta, vastailee sähköposteihin, haastattelee, tapaa ihmisiä, kirjoittaa, ottaa valokuvia, käsittelee kuvia, taittaa juttuja lehden sivuille, päivittää sosiaalista mediaa, seuraa muita lehtiä, ideoi, käsittelee tiedotteita ja tekee yhteistyötä muiden konsernin työntekijöiden kanssa.

Koska työ on vaihtelevaa, pitää toimittajalla olla riittävästi stressinsietokykyä. Järjestelmällisyys, luovuus, innostus ja ihmisläheinen asenne riittävät pitkälle.

Miksi halusit lähteä tälle uralle?

Tähän kysymykseen voin vastata vain omasta puolestani, sillä toimittajat tulevat alalle hyvin montaa reittiä.

Itse olen aina pitänyt kirjoittamisesta. Pidän myös ihmisten tapaamisesta ja nautin siitä, että saan laittaa heidän tarinansa paperille.

Uravalintani on ehdottomasti oikea. Tässä työssä ei ole yhtään samanlaista päivää, joten en osaa edes kuvitella, että joskus kyllästyisin ja vaihtaisin alaa.

Mikä on työssäsi haastavinta?

Myös tähän kysymykseen vastaan vain omasta näkökulmastani.

Haasteita on muutamia, mutta ehkä kaikista haastavinta on sanoa "ei". Toisinaan haastateltavat haluavat muuttaa juttua jälkikäteen. Yleensä teen muutokset ihan mielelläni, mutta jos haastateltava vaatii esimerkiksi jutun muuttamista niin, että koko asia muuttuu toiseksi tai vaatii lisäämään juttuun jotakin, mistä ei ollut haastatteluhetkellä mitään puhetta, pitää olla rohkeutta sanoa "ei". Toisinaan kielteisen vastauksen joutuu antamaan myös asiattomille mielipidekirjoituksille, sillä emme julkaise mitään sellaista, joka kohdistuu suoraan tunnistettavaan henkilöön tai loukkaa muuten esimerkiksi vähemmistöryhmiä.

Kaikista harmillisinta on sanoa "ei" ihmisille, jotka haluaisivat meidän tekevän jutun jostain aiheesta, josta on esimerkiksi ollut ihan vasta samankaltainen juttu. Lehteen ei välttämättä mahdu enää mitään, meillä ei ehkä ole juuri silloin aikaa tai nimmaripalstalle on esimerkiksi jo löydetty toinen haastateltava.

Mikä on mielenkiintoisinta toimittajan työssä?

Mielestäni kaikista mielenkiintoisinta toimittajan työssä on ihmisten tapaaminen. Olen työtä tehdessäni huomannut, että ihmiset ovat hämmästyttävän erilaisia, mutta miltei kaikki ovat omalla tavallaan aivan mahtavia. Ja kaikilla on taatusti tarina kerrottavanaan!

On myös aivan ihanaa, että saamme työmme puolesta nähdä ja kokea paljon sellaista, jota ei muuten ehkä koskaan tulisi nähneeksi tai tehneeksi. Toimittajan työ avartaa maailmaa.

Helsingin Sanomilla suurin osa jutuista on miehistä, ja he ovat luvanneet muuttaa asian. Onko teillä juttuja tasapuolisesti kaikista sukupuolista?

Emme ole aiemmin laskeneet jutuista miesten ja naisten lukumääriä, mutta emme ole myöskään päättäneet, että haastattelisimme tiettyihin aiheisiin vain tiettyä sukupuolta. Tähän kysymykseen vastatakseni tein kuitenkin pikaisen laskutoimituksen tänä vuonna ilmestyneistä lehdistä.

Lehtiä on ilmestynyt yksitoista. Haastateltavia on ollut yhteensä 335. Heistä miehiä oli 173 ja naisia 162. Jos näissä luvuissa ei oteta huomioon pieniä tiedotteiden pohjalta kirjoitettuja uutisia eikä urheilun pieniä juttuja, jutuissa puhui mies noin 134 kertaa ja nainen noin 148 kertaa.

Meillä siis on tämän perusteella haastateltavana hyvin tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Alkuvuoden jutut kylittäin

Suurin osa alkuvuoden jutuista on koskenut yleisesti koko Kalajokea

Pohjankylä 27 juttua

Himanka 17 juttua

Hiekkasärkät 12 juttua

Rautio 7 juttua

Rahja 6 juttua

Plassi 6 juttua

Holma 3 juttua

Etelänkylä 3 juttua

Torvenkylä 2 juttua

Merenoja 2 juttua

Pitkäsenkylä 2 juttua

Hillilä 1 juttu

Vasankari 1 juttu

Meinala 1 juttu

Pernu 1 juttu

Kääntä 1 juttu

Tynkä 1 juttu

Pöntiö 1 juttu

Mehtäkylä 1 juttu