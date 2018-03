Muusikko ajaa pimeään – David Lynchin avainelokuva on arvoituksellinen jännäri

Pekka Eronen

Lost Highway

 David Lynch on Teeman elokuvafestivaalien juhlakalu, ja Lost Highway on hänen avainelokuviaan. Arvoituksellinen jännäri kääntyy risteyksessä sivutielle kohti painajaista, mutta takakontista löytyy jopa juonta – päinvastoin kuin ohjaajan monista tuoreemmista töistä. Elokuvan renkaanjälkiä voi löytää myös Michael Haneken jännäristä Kätketty. Bill Pullman on muusikko ja Patricia Arquette kuunkalpea vaimo. (USA 1997)

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Yle Teema & Fem torstai 22.3. klo 21.30

Wendy and The Refugee Neverland

 Villejä kaarteita yritellään kotimaisessa bänditarinassa, mutta turhan usein mennään sivuluisua ojaan. Olli Ilpo Salonen kertoo Krisusta, jolla on kova hinku saada aikaiseksi jotain merkittävää ennen kuin kolmenkympin tasaluku tömähtää vastaan. Minka Kuustonen onnistuu kestokrapulaisena solistina jopa hellyttämään, mutta indie-henkinen Helsinki-kierros venyy kauas yli katkeamispisteen. (Suomi 2017)

Yle Teema & Fem torstai 22.3. klo 13.00

Kuokkavieraat

 Aikuista kypsyyttä väistellään hanakasti myös David Dobkinin komediassa. Kamukomedioiden konkarit Owen Wilson ja Vince Vaughn esittävät kumppanuksia, jotka vapaa-aikanaan keskittyvät kuokkimaan ventovieraiden häissä. Niissä kun tarjoilu pelaa, ja naiset ovat sopivan romanttisilla taajuuksilla. Tietenkään tämän lajin elokuvasta ei selvitä ilman pakollista kypsymisvaihetta, mutta sitä ennen pidetään jopa hauskaa. (USA 2005)

Hero torstai 22.3. klo 21.00