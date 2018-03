Liian dramaattinen dokumentti Pohjois-Korean Kim Jong-unista



Ilari Tapio

Ulkolinja: Kuka on Kim Jong-un?

 Pohjois-Korea, tuo pieni ja sulkeutunut Itä-Aasian maa, on tehnyt itsestään merkillisellä tavalla tavattoman tärkeän.

Nyt puhutaan ydinasepelotteen lisäksi maan uusista avauksista etelärajan ja Tyynenmeren yli sekä neuvotteluista Tukholmassa. Mistä mahtaa olla kyse?

Entä millainen mies on Pohjois-Koreaa vuodesta 2011 johtanut Kim Jong-un, 34. Ovatko uhoavan hirmuhallitsijan viimeaikaiset yllätysvedot vain salajuonittelua? Onko hän edes henkilö, joka väittää olevansa?

Tästä yrittää ottaa selvää ranskalaisen Anthony Dufourin henkilödokumentti. Osin yritykseksi tehtävä jääkin. Kim Jong-un ei anna haastatteluja, eikä häntä todella tuntevia potentiaalisia lähteitä ole monta.

Opiskeli Sveitsissä

Iso osa ohjelma-ajasta kuluu Pohjois-Korean lähihistorian ja yleistilanteen analysointiin.

Jotakin nuoren diktaattorin propagandahymyn takaa kuitenkin paljastuu.

Ensin Dufour vie kameransa Sveitsiin, jossa Kim Jong-un opiskeli väärällä henkilöllisyydellä 1990-luvulla. Hänen kerrotaan olleen keskinkertainen oppilas ja koko lailla normaali urheilua harrastanut nuori.

Kaikki muuttui, kun isä Kim Jong-il kuoli ja pojasta tuli Pohjois-Korean johtaja vain 26-vuotiaana. Asiantuntijoiden mielestä hän ei ollut tehtävään valmis.

Ranskalaista tyyliä

Ranskalaisissa dokumenteissa tapaa olla oma tyylinsä ja tunnelmansa, eikä se johdu vain kielestä.

Niin on tässäkin. Kuka on Kim Jong-un? on sujuvaksi leikattu, mutta hiukan liiankin dramaattiseksi tehty raportti. Musiikki, siirtymät ja värit ovat sitä maata.

Vuonna 2015 tehty ohjelma tuntuu myös vanhalta. Tällä pelikentällä tilanteet vaihtuvat kuin Kim Jong-unin rakastamassa koripallossa.

TV1 torstai 22.3. klo 22.35