Kallion alueen perussuomalaisten mielipide: Pakkorokotukset lopetettava



Uusi tartuntatautilain pykälä astui voimaan 1.3.2018 ja se on aiheuttanut laajasti huolta hoitoalan henkilöstössä. Ongelma ei niinkään ole lain velvoite, vaan työpaikkojen kirjavat tulkinnat. Maalaisjärki on lakia sovellettaessa loppunut, mikä on aiheuttanut ylilyöntejä muun muassa menettelyohjeissa ja työntekijöiden terveystietojen käsittelyssä.

Kaikkien työntekijöiden velvoittaminen kansalaisille vapaaehtoisen ja riskiryhmille suositellun kausi-influenssarokotuksen ottamiseen on nähty terveydenhuoltoalan henkilöstön keskuudessa yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta (perustuslaki 7.pyk.) ja yksilönvapautta rajoittavana.

Kysymys on myös heidän omasta potilasturvallisuudestaan. Influenssarokotuksen teho, mutta myös rokotteen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset ihmiselle huolestuttavat. THL kertoo, että oikeaa viruskantaa on vaikea etukäteen ennustaa ja tänäkin vuonna rokotuksen ottaneita on sairastunut kausiinfluenssaan.

Luotettavia lukuja kausi-influenssarokotuksen vaikuttavuudesta ei ole tarpeeksi saatavilla. Tutkimustietoa rokotuksista kaivataan koko ajan lisää ja tietoa tulisi olla myös enemmän saatavilla. Myös influenssarokotuksesta aiheutuneista haittavaikutuksista ja niiden määrästä tulisi saada ajantasaista tietoa.

Hoitoalan työntekijät pelkäävät ja ovat jo saaneet vihjailuja irtisanomisista, mikäli eivät ota kausi-influenssarokotusta. Millainen vaikutus tällä on jatkossa hoitohenkilöstön viihtyvyyteen ja kouluttautumiseen alalle?

Kallion alueen perussuomalaiset paikallisyhdistykset vaativat, että Kallion on lopettava vuosittaisen influenssarokotteen pakkorokotukset niiltä työntekijöiltä, joiden toimenkuva ei sitä ehdottomasti vaadi. Suomessa hoitotyö on ammattitaitoista ja hoitotyön moraali niin korkea, että jokainen osaa itse arvioida rokotteen tarpeellisuuden.

Ylivieskan seudun Perussuomalaiset

Nivalan Perussuomalaiset

Sievin Perussuomalaiset