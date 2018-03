Nivalalaissyntyinen Tiina Väkeväinen selvitti tiensä Suomen hauskin tavis -finaaliin



Nivalalaisyntyinen, nykyään Torniossa asuva Tiina Väkeväinen osallistuu tänä keväänä nähtävään Suomen hauskin tavis -ohjelmaan. Ohjelmassa tavalliset ihmiset yrittävät saada minuutin aikana ammattikoomikot Riku Niemisen ja Krisse Salmisen nauramaan. Naurattamisella on mahdollisuus voittaa riihikuivaa rahaa. Torstaina 15.3. nähdyssä jaksossa Tiina nauratti etenkin Rikua ja tienasi puujalkavitseillään sekä klovnerianumerollaan 1000 euroa. Ohjelman lopussa yleisö äänesti Tiinan finaaliin.

– Alunperin en ollut huomannut koko ohjelmaan hakua, mutta facebookissa eräässä komiikkaryhmässä puhuttiin ohjelmasta, ja sieltä sain ajatuksen osallistua. Olihan se hieno kokemus, että ammattilaiset nauroivat ja pitivät jutuistani.

Suomen hauskin tavis -finaali nähdään televisiosta pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Tiina on tällä hetkellä kotiäitinä, mutta on ammatiltaan nuorisotyönohjaaja sekä FM. Hän on monipuolinen esiintyjä, lausuntataiteilija, omakustannerunoilija ja tehnyt jonkun verran stand upia. Tiina on myös osa viime vuonna perustettua torniolaista Runo&draamaryhmä Toiset -kokoonpanoa. Tavis -finaaliin on tähän mennessä selvittänyt tiensä pohjoisesta myös Iistä kotoisin oleva äiti-poika parivaljakko.