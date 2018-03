Alhainen syntyvyys huolettaa seurakunnissakin – Haapajärvellä kastettujen määrä tippui parillakymmenellä



Väen väheneminen ja talouden haasteet pitävät hereillä tulevaisuudessakin, joutui Haapajärven kirkkovaltuusto toteamaan hyväksyessään seurakunnan viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen maanantaina.

Lähinnä vahvasti negatiivisen muuttoliikkeen, mutta osittain myös kirkosta eroamisen seurauksena seurakunnan väkiluku väheni edellisestä vuodesta 116 hengellä. Haapajärvellä mentiin siten samaan tahtiin monen muun alueen seurakunnan kanssa.

Seurakunnassakin huolta herättää alhainen syntyvyys. Haapajärvellä kastettiin viime vuonna 65 lasta, mikä on parikymmentä lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna tosin myös kuolleita oli parikymmentä vähemmän kuin tavallisesti eli 63.

Vuooden vaihteessa kirkkoon kuului 88,6 prosenttia kaupunkilaisista. Kirkkoon kuulumisprosentti onkin 15. korkein koko kirkossa.

Kun väki vähenee, pienenevät myös seurakunnan verotulot. Edellisestä vuodesta verotulokertymä aleni hieman yli 50 000 euroa. Vastaavasti seurakunta säästi kiinteistöjen huoltokustannuksista sekä henkilöstömenoista, jotka laskivat melkein 60 000 eurolla. Säästöjä saatiin ilman irtisanomisia tai lomautuksia.

Säästämisestä huolimatta seurakunnan tulos jäi kuitenkin 14 500 euroa miinukselle. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. Negatiivisesta tilinpäätöksestä huolimatta seurakunnan maksuvalmius kohosi ja on nyt 139 päivää.

Haapajärven seurakunnan talous on pääosin kunnossa, mutta talouden tasapainottamista on jatkettava senkin vuoksi, että seurakuntatalon meneillään oleva peruskorjaus on varsin iso investointi.