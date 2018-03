Suomalainen laboratorio saattaa tutkia venäläisagentin myrkytystä – valmius toimia lyhyellä varoitusajalla

Venäläisagentin myrkytystapauksen tutkintaan on ehdolla myös suomalainen laboratorio. Mahdollinen tutkinta olisi tiukasti salattua. Helsingin yliopiston alaisuudessa toimiva Verifinin laboratorio on aiemmin tutkinut muun muassa Syyrian kaasuiskun näytteitä.

Jussi Orell

Venäjän tiedustelupalvelun entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja tämän Julia-tyttären myrkytysyritystä saatetaan tutkia Suomessa. Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivan kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtaja Paula Vanninen vahvistaa Lännen Medialle, että Verifinin laboratorio on yksi mahdollinen paikka, jossa kansainvälisen kieltojärjestön lähettämiä myrkkynäytteitä voidaan tutkia.

Verifinin laboratorio on yksi noin paristakymmenestä laboratoriosta, jotka voivat toimia Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvontajärjestön OPCW:n laboratoriona.

Ne ovat osoittaneet pätevyytensä kemiallisten taisteluaineiden analyyseihin, Vanninen kertoo.

OPCW:n asiantuntijat keräsivät maanantaina Ison-Britannian Salisburyssa näytteitä tutkimuksia varten.

Vanninen ei kommentoi sitä, onko OPCW lähestynyt ulkoministeriön ohjauksessa toimivaa Verifinia Skripalin tapauksessa.

Jos tällaisia tutkimuksia tehdään, ne tehdään salaisina. Olemme kuitenkin sitoutuneet siihen, että meillä on valmius tehdä analyyseja lyhyellä varoitusajalla. Tämän tyyppisissä tapauksissa näytteet jaetaan luotettavuuden takaamiseksi kahden eri laboratorion analysoitaviksi. Jos laboratorioiden saamat tulokset eivät ole samanlaisia, näytteitä voidaan lähettää vielä kolmanteenkin laboratorioon. Laboratorioille annetaan kaksi viikkoa aikaa. Siinä ajassa pitää saada kaikki tehtyä, Vanninen selvittää.

Näytteiden säilyvyyttä voidaan parantaa muun muassa pakastamisella. Verifinilla on kokemusta vaativien tapausten tutkimisesta, sillä se on aiemmin osallistunut muun muassa Syyrian kaasuiskun tutkintaan vuonna 2013.

Skripal, 66, ja hänen tyttärensä Julia, 33, löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta maaliskuun alussa. Heidän epäillään altistuneen Novitshok-hermomyrkylle. Britannian mukaan on erittäin todennäköistä, että Venäjä on vastuussa myrkytyksestä. Venäjä on kiistänyt syytteet. Selkkaus on johtanut diplomaattien karkotuksiin puolin ja toisin.

Skripal sai Venäjällä syytteet maanpetoksesta vuonna 2006 myytyään tietoja Britannialle. Skripal sai 13 vuoden vankeusrangaistuksen. Vuonna 2010 Venäjä kuitenkin vapautti hänet vaihtokaupassa, jossa Venäjälle palautettiin kymmenen Yhdysvaltain vapauttamaa venäläisvakoojaa.

Skripal ja hänen tyttärensä ovat yhä sairaalahoidossa. Epäillyn myrkytysaltistuksen vuoksi on tarkistettu heidän lisäkseen kymmeniä henkilöitä, mutta heidät on kaikki päästetty pois sairaalasta.