Uutisvuoto loppuu – Nähdään vielä 10 kertaa



Tiina Vuorimäki

Uutisvuoto loppuu toukokuun lopulla. Syksyllä TV1:ssä lauantai-iltaisin nähdään uutta asiaviihdettä.

Uutisvuoto on yksi Suomen tv-viihteen pitkäikäisimmistä asiaviihdeohjelmista. Se on viihdyttänyt televisionkatsojia jo 20 vuotta. Kevään aikana TV1:ssä nähdään vielä 10 Uutisvuotoa. Ohjelmaa ylipäälliköi tuttuun tapaan Baba Lybeck ja kapteeneina nähdään vuoroin Petteri Ahomaa, Jani Halme, Anna Perho ja Katja Ståhl.

Viime viikolla Uutisvuodon lähetys keräsi keskimääri 543 000 katsojaa, kertoo Finnpanelin tilasto.

Uutisvuotoa on tehty kaikkiaan lähes 700 ohjelmaa. Paneelishow alkoi vuonna 1998. Ensimmäiset 12 vuotta ohjelman juontajana eli ylipäällikkönä toimi Peter Nyman ja kapteeneina Jari Tervo ja Tommy Tabermann.

Stan Saanila korvasi kansanedustajaksi valitun Tabermannin vuonna 2007. Tervon ja Saanilan lopetettua keväällä 2017 joukkueita ovat luotsanneet vaihtuvat kapteenit.

Uutisvuoto on brittiläisen Hat Trick Productionsin formaatti, jota Suomessa Ylelle on tuottanut Banijay Finland. Uutisvuoto on voittanut lukuisia palkintoja, muun muassa Venla-, Telvis- ja Media & Message -kilpailuissa.

Uutisvuodossa kaksi joukkuetta kilpailee keskenään kuluneen viikon uutisaiheisiin liittyvästä tietämyksestä.