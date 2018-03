Meriliikenteestä ehkä älykkäämpää, ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa – Wärtsilä osti Transasin



Ossi Rajala

Wärtsilä yrittää luoda uutta kasvua älykkäästä merenkulusta eli siitä, että merenkulku muuttuu digitalisaation avulla ympäristöystävällisemmäksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.

Meriliikenteessä alukset ovat nykyisin lähinnä omia itsenäisiä yksiköitä. Älykkäässä liikenteessä kaikki voivat olla yhteydessä toisiinsa ja sääolosuhteet sekä muu liikenne ottaa paremmin huomioon. Näin päästöt vähenevät, tehokkuus kasvaa ja liikenne on turvallisempaa, kertoo johtaja Roger Holm Wärtsilä Marine Solutionsista.

Wärtsilän vision mukaan se tuo markkinoille palvelua, jonka avulla niin varustamot, satamat, rannikkovartiostot ja alan oppilaitokset pystyvät tehostamaan tai muuten parantamaan toimintaansa.

Palvelu voisi olla esimerkiksi sitä, miten laivoissa pystyttäisiin entistä paremmin säätämään moottorien tehoa ja säästää polttoainetta. Tai miten vilkkaissa satamissa liikenne olisi jouhevampaa.

Näin luomme arvoa asiakkaillemme. Tekniikka näihin ratkaisuin on jo olemassa. Nyt on siirryttävä toteutukseen, Holm sanoi maanantaina Wärtsilän tiedotustilaisuudessa.

Suuri harppaus visiossa

Holmin mukaan Wärtsilä ottaa suuren harppauksen visionsa toteuttamisessa, kun se ostaa maailmanlaajuisesti toimivan Transasin, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa.

Transas on kansainvälisesti johtava merenkulun navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja karttoja. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.

Yrityskaupan arvo on 210 miljoonaa euroa (yritysarvo), ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Transasilla on noin 1 000 työntekijää, jotka siirtyvät osaksi Wärtsilän Marine Solutions -liiketoimintayksikköä. Erityisesti Transasin ohjelmistoinsinöörit ovat avainasemassa Wärtsilän älytuotteiden kehityksessä.

Tämä on tunteikas hetki. Wärtsilä ajattelee samalla tavalla kuin me. Merenkulussa on otettava kiinni siitä, mitä esimerkiksi lentoliikenteessä tai Amazon- ta Ali Baba -yrityksissä on tehty. Tulevaisuudessa merenkulultakin vaaditaan enemmän ympäristöystävällisyyttä, totesi Transasin toimitusjohtaja Frank Coles tiedotustilaisuudessa.

Yrityskaupan seurauksena on tarkoitus luoda ekosysteemi, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla sovelluksilla.

Fakta Wärtsilä Wärtsilä on nykyisin merenkulku- ja energiamarkkinoilla toimiva yritys, joka on perustettu 1834 Suomessa. Yrityksen pääkonttori on Helsingissä. Wärtsilä pyrkii alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuteen ja taloudellisuuteen keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilä Finland Oy on Wärtsilän suurin tytäryhtiö. Yhtiö työllistää Suomessa noin 3600 ammattilaista ja lähes 50 kansallisuutta, jotka sijoittuvat Vaasaan, Turkuun ja Helsinkiin.