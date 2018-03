Elokuvafestivaali lähtee liikkeelle ahdingosta

Pekka Eronen

Dheepan

Teeman elokuvafestivaali ponkaisee vauhtiin suoraan ajan hermolta. Jacques Audiardin Cannes-palkittu elokuva kertoo vereslihaisen tarinan pakolaisuudesta, ulkopuolisuudesta ja selviytymisestä. Sri Lankasta paenneet tamilit tekeytyvät perheeksi, jotta pääsisivät uuden elämän alkuun Pariisissa. Kotimaasta tuttu ahdinko jatkuu, kun kolmikko päätyy pahamaineiseen betonilähiöön, jossa huumejengit mellastavat. Ensiesitys. (Ranska 2015)

Yle Teema & Fem tiistaina klo 21.40

Out of Sight – Mieletön juttu

Steven Soderberghin rikoskomedialla on ikää 20 vuotta. Sen tähdillä George Clooneylla ja Jennifer Lopezilla on menestystä riittänyt, mutta kumpikaan ei sittemmin ole päässyt yhtä tyylikkääseen, vienosti eroottiseen kisailuvireeseen – ei yhdessä eikä erikseen. Clooney on paatunut varas, joka pakomatkallaan vankilasta päätyy likeisiin tunnelmiin seksikkään sheriffin kanssa. Metkut pohjautuvat Elmore Leonardin romaaniin. (USA 1998)

TV5 tiistaina klo 21.00

Reach Me



John Herzfeld voi aikanaan vanhainkodissa rehvastella, että hänpä sai leffansa rooleihin Sylvester Stallonen, Kyra Sedwickin ja Kelsey ”Frasier” Grammerin. Sekä muutaman muun. Siinä on sekin hyvä puoli, että kuulijoista tuskin kukaan muistaa, miten totaalinen floppi Reach Me silloin 2010-luvulla oli. Episodielokuva arvoituksellisesta elämänhallintaoppaasta ja sen muuttamista ihmiskohtaloista levähtää nolosti liitoksistaan. (USA 2014)

Hero tiistaina klo 21.00